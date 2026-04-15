Συνεχίζονται σε Λευκωσία και Λάρνακα οι διαδικασίες εκτίμησης και θανάτωσης ζώων, στο πλαίσιο των μέτρων που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον αφθώδη πυρετό, με τις θανατώσεις να αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μέχρι στιγμής, αυτή την εβδομάδα έχουν θανατωθεί περίπου 1.358 αιγοπρόβατα και 190 βοοειδή.

Την ίδια ώρα, επιβεβαιώθηκε από το εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών το πρώτο θετικό χοιροστάσιο στην περιοχή του Παλιομετόχου, στην επαρχία Λευκωσίας, έπειτα από δειγματοληψία που έγινε λόγω ύποπτων κλινικών συμπτωμάτων. Πρόκειται για μονάδα δυναμικότητας 4.000 χοίρων, εξέλιξη που οδηγεί στη δημιουργία νέας ζώνης προστασίας ακτίνας 3 χιλιομέτρων και ζώνης επιτήρησης ακτίνας 10 χιλιομέτρων, δυτικά της Λευκωσίας.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των εμβολιασμών, η δεύτερη φάση για τα βοοειδή έχει φθάσει στο 73,5%, ενώ στα αιγοπρόβατα καλύπτει το 56,3% του ζωικού πληθυσμού. Παράλληλα, στους χοίρους έχει μέχρι στιγμής εμβολιαστεί το 84% των μονάδων που βρίσκονται εντός των ήδη μολυσμένων περιοχών σε Λευκωσία και Λάρνακα.

Στο Πέργαμος, ο δεύτερος γύρος εμβολιασμού έχει ολοκληρωθεί σε εννέα κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ εκκρεμεί ακόμη σε άλλες τρεις, παρά το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη συναινέσει. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, αναμένεται η εξέλιξη των ενεργειών του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των ιδιωτών κτηνιάτρων για τη διενέργεια των εμβολιασμών.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα πέντε (5) θετικές μονάδες αιγοπροβάτων, στο Γέρι, μια (1) θετική μονάδα αιγοπροβάτων στο Δάλι και τρεις (3) θετικές μονάδες αιγοπροβάτων στη Δρομολαξια – Μενεού, φτάνοντας έτσι, στις 84 μολυσμένες μονάδες σε Λευκωσία (21) και Λάρνακα (63) εντός των ήδη μολυσμένων περιοχών.