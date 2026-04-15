Δύο νόμους τους οποίους ψήφισε πριν από μερικές μέρες η Βουλή, ανέπεμψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τις αναπομπές να συζητούνται αύριο τόσο στην επιτροπή Παιδείας, όσο και στην Ολομέλεια του Σώματος.

Η πρώτη αναπομπή αφορά το νόμο για τους αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς, με το σκεπτικό της να σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως η Βουλή επιχειρεί να ρυθμίσει ζητήματα τα οποία άπτονται των όρων υπηρεσίας και της εργασιακής σχέσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με καθεστώς αορίστου χρόνου στη δημόσια εκπαίδευση, ζήτημα το οποίο, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τη σαφή νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας ως εργοδότη των εν λόγω προσώπων. «Στην προκειμένη περίπτωση, ο τερματισμός των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με καθεστώς αορίστου χρόνου αποτελεί αρμοδιότητα του εργοδότη τους, δηλαδή της Εκτελεστικής Εξουσίας», σημειώνεται, ενώ προστίθεται ότι «κατ’ επέκταση, με τον υπό αναπομπή Νόμο, η Νομοθετική Εξουσία επεμβαίνει στον τομέα αρμοδιότητας της Εκτελεστικής Εξουσίας, κατά παράβαση της αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών».

Η δεύτερη αναπομπή αφορά το νόμο περί στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως και συγκεκριμένα, το ζήτημα για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση, με την ΠΟΕΔ να εκφράζει έντονες διαφωνίες. Πρόκειται για τη φύλαξη και επίβλεψη παιδιών πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μετά τη λήξη τους, η οποία μετέφερε την ευθύνη στο υπουργείο Παιδείας το οποίο θα έπρεπε να βρει τη λύση.

Όπως σημειώνεται στην αναπομπή, μεταξύ άλλων, «η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την άσκηση του νομοθετικού της έργου δεν μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε διοικητικής φύσεως εξουσία, η οποία έχει τεθεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υπουργικού Συμβούλιου, όπως συμβαίνει εν προκειμένω. Όταν ένας νόμος εμπεριέχει στοιχεία διοικητικής ενέργειας, είναι αντισυνταγματικός καθότι θεωρείται ότι η νομοθετική εξουσία επεμβαίνει στον τομέα των αρμοδιοτήτων της εκτελεστικής εξουσίας.

Ο καθορισμός του ημερήσιου χρόνου λειτουργίας των σχολείων Δημοτικής εκπαίδευσης, του χρόνου προσέλευσης των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε αυτά, το θέμα της λήψης κατάλληλων μέτρων για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών από τα σχολεία και γενικότερα το θέμα της επίβλεψης και φύλαξης των παιδιών αλλά και του καθορισμού του χρονικού πλαισίου που υφίσταται η υποχρέωση αυτή αποτελούν διοικητικής φύσεως ρυθμίσεις, οι οποίες ως εκ της φύσεως και των χαρακτηριστικών τους εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας».