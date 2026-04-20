Μια απρόσμενη αλλά εντυπωσιακή στιγμή κατέγραψε κολυμβήτρια στις Φιλιππίνες, όταν ενώ πόζαρε για υποβρύχια φωτογραφία, ένας τεράστιος φαλαινοκαρχαρίας εμφανίστηκε ξαφνικά στο πλάνο, δημιουργώντας ένα μοναδικό στιγμιότυπο.

Η Μορέν Καλάγκο βούτηξε στο νερό για να απαθανατίσει τον εαυτό της σε μια υποβρύχια φωτογραφία.

Αυτό, όμως, που δεν περίμενε ήταν ότι θα της κάνει photobombing ένας τεράστιος φαλαινοκαρχαρίας.

Το τεράστιο κήτος ακούμπησε στο χέρι την ανυποψίαστη Καλάγκο, η οποία παρά τη… στενή επαφή, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να εκφράσει την ικανοποίησής της για ό,τι είχε μόλις συμβεί.

Δείτε το βίντεο

A woman in the Philippines got an unexpected surprise when a massive whale shark approached unnoticed and nudged her arm while she posed for underwater photos. pic.twitter.com/1kn3LCzwoK April 19, 2026

protothema.gr