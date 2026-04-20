Μετά τις τρεις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από sms τα οποία ανάρτησε ο Μακάριος Δρουσιώτης και διαπιστώθηκε ότι ήταν προϊόν κλοπής από το διαδίκτυο, άλλη μια φωτογραφία που χρησιμοποίησε η «Σάντη» διαπιστώθηκε ότι κλάπηκε από προφίλ γυναίκας την οποία ανάρτησε σε λογαριασμό της.

Πρόκειται για μια παλιά φωτογραφία που δείχνει μια νεαρή κοπέλα να κάθεται μπροστά από μια κόκκινη Porsche, με τη «Σάντη» να στέλλει sms σε συγκεκριμένο πρόσωπο και να του λέει:

-Δες το αυτοκίνητο. Εκείνο το αυτοκίνητο είναι το αυτοκίνητο το οποίο κρατούσε ο Μιχάλης όταν είμαστε Γαλλία. Δες τα νούμερα. Και εγώ εκεί! Αυτή τη φορά… Δεν θα τη γλιτώσει.

Η ίδια είχε ισχυριστεί ότι φιλοξενήθηκε στη Νίκαια όταν ήταν σε νεαρή ηλικία σε σπίτι που ανήκε δήθεν στον πρώην δικαστή. Είχε στείλει μάλιστα και βίντεο από το σπίτι, το οποίο και αυτό είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο.

Οι ανακριτές του κλιμακίου που διερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, δηλαδή και τις καταγγελίες Δρουσιώτη και τις καταγγελίες εμπλεκομένων περί ψευδών ειδήσεων, έψαξαν το θέμα της φωτογραφίας.

Διαπίστωσαν τα ακόλουθα: Η φωτογραφία τραβήχτηκε περί το 2010 στο Μονακό. Στη φωτογραφία φαίνεται μια Κύπρια νεαρή φοιτήτρια τότε στην Αγγλία, η οποία μετά που πέτυχε την εισαγωγή της σε συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο, ο Κύπριος πατέρας της που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, της έκανε δώρο ένα ταξίδι στη Γαλλία. Μεταξύ άλλων μετέβησαν και στο Μονακό, όπου και η φωτογραφία.

Ως φαίνεται, η «Σάντη» φέρεται να συνομιλούσε με μηνύματα με τον πατέρα της κοπέλας. Οι ανακριτές εντόπισαν την κοπέλα που φαίνεται στη φωτογραφία και την κάλεσαν για κατάθεση, όπου και παρέδωσε την γνήσια φωτογραφία με την ίδια μπροστά από την κόκκινη Porsche. Μετά τη διαπίστωση αυτή, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά πως η «Σάντη» χρησιμοποιούσε φωτογραφίες που εντόπιζε στο διαδίκτυο για να πείθει για τα όσα υποστήριζε στα μηνύματά της.