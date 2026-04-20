Μέχρι την 1η Μαΐου οι τηλεθεατές οφείλουν να αλλάξουν την πλατφόρμα Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης καθώς από την παλαιά Velister πλέον η Κύπρος περνάει στη νέα πλατφόρμα με τεχνολογία DVB-T2. Αυτό σημαίνει ότι εάν το κάθε νοικοκυριό δεν διαθέτει τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές μέχρι το τέλος Απριλίου, τότε αναπόφευκτα θα σταματήσει να λαμβάνει σήμα και δεν θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί όλα τα κανάλια στον τηλεοπτικό του δέκτη.

Μετά και τον ανοικτό διαγωνισμό από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για την Ίδρυση και Λειτουργία Εμπορικού Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ) και την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η αρμόδια αρχή χορήγησε στην εταιρεία HELLAS SAT την εξουσιοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία της νέας πλατφόρμας Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Να σημειωθεί ότι, η αλλαγή αυτή αφορά όλους τους τηλεθεατές που λαμβάνουν τηλεοπτικό σήμα μέσω κεραίας, και όχι μέσω καλωδιακής ή δορυφορικής πλατφόρμας. Από την άλλη, απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες από τους επηρεαζόμενους τηλεθεατές όπως:

Αν η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T2

→ Απλός επανασυντονισμός καναλιών



• Αν δεν υποστηρίζει DVB-T2

→ Αγορά αποκωδικοποιητή DVB-T2 ή

→ Αγορά νέας τηλεόρασης με DVB-T2

Η νέα πλατφόρμα Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης

Σύμφωνα με ενημέρωση από την HELLAS SAT, η νέα πλατφόρμα Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης λειτουργεί με την τεχνολογία DVB-T2, η οποία αποτελεί την πιο σύγχρονη ευρωπαϊκή τεχνολογία για επίγεια ψηφιακή μετάδοση τηλεοπτικού σήματος.

Όπως αναφέρει η ανάδοχος εταιρεία, αποτελεί το τεχνικό πρότυπο που χρησιμοποιείται πλέον από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, γιατί επιτρέπει καλύτερη ποιότητα εικόνας, περισσότερα κανάλια και πιο αποδοτική χρήση των συχνοτήτων. Η πλατφόρμα αυτή αντικαθιστά την υφιστάμενη πλατφόρμα που λειτουργεί σήμερα από την εταιρεία Velister, η οποία βασίζεται στην παλαιότερη τεχνολογία DVB-T.

Ποιους αφορά η αλλαγή

Όπως προαναφέραμε, η αλλαγή αυτή αφορά όλους τους τηλεθεατές που λαμβάνουν τηλεοπτικό σήμα μέσω κεραίας, και όχι μέσω καλωδιακής ή δορυφορικής πλατφόρμας. Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες από το κοινό όπως η επαναρύθμιση ή/και η αναβάθμιση του τηλεοπτικού εξοπλισμού, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Πότε θα γίνει η μετάβαση στη νέα πλατφόρμα

Η μετάβαση από την υφιστάμενη πλατφόρμα Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (DVB-T) στη νέα πλατφόρμα DVB-T2, όπως ανέφεραν και οι αρμόδιες αρχές, πραγματοποιείται σταδιακά, με στόχο την ομαλή προσαρμογή του κοινού.

Ειδικότερα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπάρχει παράλληλη εκπομπή και των δύο πλατφορμών, τόσο της υφιστάμενης πλατφόρμας που λειτουργεί από τη Velister όσο και της νέας πλατφόρμας της HELLAS SAT, ώστε οι τηλεθεατές να έχουν επαρκή χρόνο να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς να χάσουν την πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα. Η μεταβατική περίοδος ξεκίνησε από τις 30 Μαρτίου 2026 και ισχύει μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.