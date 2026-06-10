Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι κυριότεροι δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, καθώς το sell-off στις τεχνολογικές μετοχές συνεχίζεται έπειτα από μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από έντονες μεταβολές, αλλά και μετά τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, ο οποίος άγγιξε υψηλό τριών ετών – αλλά παρέμεινε εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Την ίδια στιγμή, οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι χθεσινοβραδινές ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά την πτώση ενός αμερικανικού Apache στα ανοικτά του Ομάν, ώθησαν υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου.

Στο ταμπλό ο βιομηχανικός Dow Jones υποχωρεί κατά 277 μονάδες, ή 0,55%, στις 50.594 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 23 μονάδες, ή 0,35%, στις 7.360 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει κατά 113 μονάδες, ή 0,43%, στις 25.560 μονάδες.

Η μεταβλητότητα έχει ενταθεί στις χρηματιστηριακές αγορές τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι επενδυτές αντιμετωπίζουν ένα διευρυνόμενο φάσμα κινδύνων, όπως οι υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο, η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Η υψηλή μεταβλητότητα έρχεται ενώ ο κλάδος της τεχνολογίας έχει επιδοθεί τα τελευταία τρίμηνα σε μαζικές επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι μετοχές των εταιρειών chip δέχονται έντοες πιέσεις, με τις Micron Technology, Advanced Micro Devices και Broadcom να σημειώνουν πτώση, υποχωρώντας για τέταρτη ημέρα. Οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Ο κλάδος ανέκαμψε ελαφρώς τη Δευτέρα, προτού οι ρευστοποιήσεις ξεκινήσουν και πάλι την Τρίτη.

Οι μετοχές δέχονται πιέσεις ενόψει της IPO της SpaceX του Έλον Μασκ την Παρασκευή, με ορισμένους traders να πιστεύουν ότι οι επενδυτές ρευστοποιούν κάποιες από τις εξαιρετικά κερδοφόρες μετοχές τους στις εταιρείες chip ενόψει της IPO.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Μάιο αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε ράλι τις τιμές του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 4,2% τον Μάιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Απρίλιο του 2023, όπως έδειξαν τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ. Τον Απρίλιο ο δείκτης είχε αυξηθεί κατά 3,8% σε ετήσια βάση.

Σε μηνιαία βάση οι τιμές αυξήθηκαν 0,5% τον Μάιο μετά από άνοδο 0,6% τον Απρίλιο.

Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ετήσια άνοδο 4,2% του πληθωρισμού και αύξηση 0,5% σε μηνιαία βάση.

Ο δομικός πληθωρισμός που δεν περιλαμβάνει τα τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση τον Μάιο, μετά από αύξηση 2,8% τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση κέρδισε 0,2% μετά από αύξηση 0,4% τον Απρίλιο.

Το αυξανόμενο κόστος ζωής αποτελεί πολιτικό “αγκάθι” για τον Αμερικανό πρόεδρο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η τελευταία μέτρηση δίνει νέα ώθηση στις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve θα αναγκαστεί να αυξήσει σύντομα τα επιτόκια της καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλότερα το στόχου του 2% σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Όσον αφορά στο πετρέλαιο, τα συμβόλαια του παγκόσμιου σημείου αναφοράς, πετρελαίου τύπου Brent κερδίζουν 0,98% στα 92,36 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate σημειώνει άνοδο 1,39% στα 89,35 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι αναλυτές της ING επισημαίνουν ότι, “χωρίς κάποια άμεση συμφωνία και καθώς η παγκόσμια αγορά πετρελαίου σφίγγει καθημερινά, η ανοδική πορεία των τιμών είναι πιθανή, ειδικά αν οι διαταραχές συνεχιστούν κατά το γ’ τρίμηνο, περίοδο που παραδοσιακά καταγράφεται υψηλότερη ζήτηση”.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε διπλωματική πηγή, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

“Έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν το πρωί στην Τεχεράνη για να συναντήσουν τους Ιρανούς με στόχο την άμβλυνση των διαφορών” ανάμεσα στις δύο πλευρές”, δήλωσε ο διπλωμάτης που δεν κατονομάζεται.

Η διπλωματική πρωτοβουλία αναλαμβάνεται μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ έπειτα από την πτώση χθες του αμερικανικού ελικοπτέρου στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι στους Ιρανούς “πήρε πολύ χρόνο να διαπραγματευθούν μία συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς” και “θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα”.

“Ο ιρανικός στρατός είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία τους δεν υπάρχουν πια – έχουν τελείως ηττηθεί”. “Το Ιράν είναι πολλά λόγια και καμία πράξη. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!”.

Σε χωριστή τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά να εκδώσει νέες διαταγές για επιθέσεις με στόχο σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες του Ιράν, εάν η Τεχεράνη είναι απρόθυμη να υπογράψει συμφωνία.

Όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις σημερινές ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει μία ευκαιρία να υπογράψει συμφωνία και να επιβιώσει.

Πρόσθεσε δε ότι είναι πιθανόν να διατάξει νέες επιθέσεις με δεδομένο τον αργό ρυθμό των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Fox News.

capital.gr