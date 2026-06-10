ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ κρίνονται οι επαφές του Υπουργού Εξωτερικών, κατά την περιοδεία του στην Κεντρική Ασία, η οποία περιλάμβανε επισκέψεις σε Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν και Κιργιζία. Σημειώνεται συναφώς ότι την περασμένη εβδομάδα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν, μια πολύ σημαντική χώρα της περιοχής.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως τόσο η προεδρική επίσκεψη όσο και η περιοδεία του υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, στοχεύουν στην ενίσχυση και αναβάθμιση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, όπως υποδεικνύεται και στο ανακοινωθέν του υπουργείου Εξωτερικών, οι επαφές αυτές ενισχύουν και το διπλωματικό αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης και εμπλουτισμού των διμερών σχέσεων με τις χώρες της περιοχής.

ΚΑΤΑ την περιοδεία υπεγράφησαν συμφωνίες, μνημόνια συνεργασίας και καθορίσθηκαν τα επόμενα βήματα. Η κυπριακή πλευρά επειδή ακριβώς επενδύει στις σχέσεις αυτές, έχει διαμορφώσει ένα οδικό χάρτη, που αφορά τις προοπτικές συνεργασίας.

ΤΟ ΥΠΕΞ, κατά την τελευταία διετία, έχει αναδείξει την περιοχή της Κεντρικής Ασίας, σε μια από τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σχέσεις αναπτύσσονται και στο πεδίο των οικονομικών συνεργασιών. Δημιουργούνται ευκαιρίες και διανοίγονται προοπτικές για οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές. Η ισχυροποίηση τέτοιων δεσμών, λειτουργούν θετικά στην ισχυροποίηση των διπλωματικών σχέσεων.

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ενδιαφέρει την Κύπρο, γιατί μεταξύ άλλων, σε αυτή έχει σοβαρές προσβάσεις η κατοχική Τουρκία. Συμμετέχουν οι χώρες αυτές στο ίδιο Οργανισμό, που η ίδια η Τουρκία εν πολλοίς ελέγχει και καθορίζει και την ατζέντα των συζητήσεων.

Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ Τουρκία έχει αντιδράσει στις πολιτικές και διπλωματικές παρεμβάσεις της Λευκωσίας. Ενοχλείται και αντιδρά σε οποιαδήποτε κίνηση της κυπριακής πλευράς στη συγκεκριμένη περιοχή.

ΓΝΩΡΙΖΕΙ, η Άγκυρα ότι η Λευκωσία αξιοποιεί, μεταξύ άλλων, την ιδιότητα του κράτους μέλους της Ε.Ε. Τούτο είναι ένα δεδομένο το οποίο οι χώρες της περιοχής της Κεντρικής Ασίας δεν μπορούν να αγνοήσουν.

ΚΑΙ δεν το αγνοούν παρά τις αντιδράσεις της κατοχικής δύναμης. Περαιτέρω, τα κράτη αυτά ενδιαφέρονται για τη δική μας περιοχή. Προφανώς αυτό το ενδιαφέρον εντάσσει και στους δικούς τους σχεδιασμούς και την Κυπριακή Δημοκρατία. Αξιοποίηση του ρόλου και της γεωγραφικής της θέση.

ΑΥΤΑ είναι δεδομένα, που καθορίζουν και τις σχέσεις. Η ευθυγράμμιση συμφερόντων είναι σημαντική παράμετρος στις γεωπολιτικές εξελίξεις.