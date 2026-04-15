Oι εργαζόμενοι της πρώην Ελληνικής Τράπεζας, που σήμερα ανήκουν στην Eurobank Ltd, έχουν τη δυνατότητα να χαρίζουν ημέρες άδειας σε συναδέλφους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η ετήσια έκθεση του ομίλου Eurobank για το 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων είναι 2.905 (986 άνδρες και 1.875 γυναίκες).

Nα σημειώσουμε ότι ακόμη η Eurobank Ltd δεν έδωσε επίσημα στοιχεία πόσοι υπάλληλοι έχουν κάνει χρήση του σχεδίου εθελούσιας εξόδου που έληξε το προηγούμενο διάστημα για να δούμε πόσοι εργαζόμενοι είναι συνολικά (τράπεζα και ασφαλιστικές εταιρείες) τον Απρίλιο 2026.

Ο όμιλος αναγνώρισε το 2025 έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπές ζημιές απομείωσης ποσού €97 εκατ. (2024: €228 εκατ., συμπεριλαμβανομένου ποσού €161 εκατ. που αφορούσε τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου (VES), εκ των οποίων €38 εκατ. κόστος για προγράμματα εθελούσιας εξόδου (Voluntary Exit Schemes – VES) και λοιπά συναφή έξοδα, το οποίο κυρίως αφορά το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από την Ελληνική Τράπεζα τον Φεβρουάριο 2025 για υπαλλήλους της τράπεζας και των ασφαλιστικών θυγατρικών της, ενώ €18 εκατ. σε σχέση με την εταιρική αναδιοργάνωση και την ενσωμάτωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του oμίλου στην Κύπρο.

Το 2025, η Ελλάδα αντιπροσώπευε περίπου το 47% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου, με σταθερή κατανομή φύλου. Η Βουλγαρία αντιστοιχούσε περίπου το 29%, η Κύπρος το 23% και το Λουξεμβούργο περίπου 1% του συνολικού αριθμού εργαζομένων. Οι μεταβολές μεταξύ των χωρών αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις συνήθεις κινήσεις του ανθρώπινου δυναμικού και προσωρινές διακυμάνσεις στην απασχόληση, ιδίως στη Βουλγαρία και την Κύπρο, όπου καταγράφηκε μικρή αύξηση των εργαζομένων με προσωρινή απασχόληση, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Σχετικά με την κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, στην ετήσια έκθεση του ομίλου 2025 σημειώνεται ότι έξι εργατικά συνδικάτα είναι ενεργά στην Eurobank στην Ελλάδα. Αντιπροσωπεύουν το 79,08% του συνολικού αριθμού εργαζομένων της τράπεζας. Το κανονικό ωράριο εργασίας των εργαζομένων της τράπεζας, όπως ορίζεται από την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, είναι 37 ώρες ανά εβδομάδα.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες του ομίλου στην Κύπρο, ο Σύνδεσμος Εργοδοτών Τραπεζών Κύπρου καλύπτει όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου που έχουν κοινή συλλογική σύμβαση με το ίδιο συνδικάτο. Συγκεκριμένα, η πρώην Ελληνική Τράπεζα συνεργάζεται με τα συνδικάτα που εκπροσωπούν τα μέλη του προσωπικού της και διαπραγματεύεται για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, τα συγκριτικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το μισθολογικό χάσμα φύλου του oμίλου παραμένει κυρίως διαρθρωτικό και όχι αποτέλεσμα άνισης αμοιβής για ίση εργασία. Εστιάζοντας στον βασικό μισθό, το μισθολογικό χάσμα μειώνεται: το 2025, το μισθολογικό χάσμα βάσει βασικού μισθού ανήλθε σε 27,6% (μέσος) και 21,5% (διάμεσος), έναντι 33,8% (μέσος) και 23,4% (διάμεσος) όταν υπολογίζεται βάσει της συνολικής αμοιβής. Το 2025, οι γυναίκες αντιπροσώπευσαν το 67% του ανθρώπινου δυναμικού της Eurobank Limited. Επιτεύχθηκε ποσοστό 100% ολοκλήρωσης αξιολογήσεων απόδοσης, ενώ η τράπεζα παρακολουθεί συστηματικά την ισότητα αμοιβών μεταξύ φύλων και έχει θέσει στόχους για την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας σε ανώτερα διοικητικά επίπεδα.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ομίλου, οι ασφαλιστικές θυγατρικές του πρώην ομίλου CNP παρέχουν ποικίλες παροχές για τη στήριξη της ευημερίας των εργαζομένων και την προώθηση ενός σεβαστού και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπως επέκταση αδειών μητρότητας και πατρότητας πέραν των προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας, πολιτικές και εργαλεία whistleblowing, καθώς και παροχές όπως ελκυστικό ταμείο προνοίας και εκπτώσεις σε ασφαλιστήρια για μέλη των οικογενειών των εργαζομένων. Το 2025, οι γυναίκες αντιπροσώπευσαν το 70% του ανθρώπινου δυναμικού του πρώην Ομίλου CNP, με 38% των γυναικών σε διοικητικούς ρόλους.