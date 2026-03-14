Εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και γενναιόδωρα ωφελήματα προβλέπει το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης που ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες η Eurobank για τους εργαζομένους που θα επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτό, σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ελκυστικά πακέτα που έχουν παρουσιαστεί στον τραπεζικό τομέα.

Το σχέδιο, όπως επισημαίνεται, προσφέρει σημαντικά οικονομικά κίνητρα και παροχές, με στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε υπαλλήλους που επιθυμούν να αποχωρήσουν οικειοθελώς να το πράξουν υπό ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋποθέσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των γενναιόδωρων αυτών ωφελημάτων είναι το γεγονός, πως σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετοί εργαζόμενοι, αν και το σχέδιο ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες, έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για αποχώρηση και εκτιμάται πως ο στόχος των 300 αποχωρήσεων, όχι μόνο θα επιτευχθεί, αλλά ενδεχομένως και να υπερκαλυφθεί.

Τραπεζικοί κύκλοι που μίλησαν στον «Φ» χαρακτήρισαν το εν λόγω σχέδιο ως εξαιρετικά γενναιόδωρο για τους εργαζομένους, συμπληρώνοντας, πως τα ωφελήματα που προσφέρει η Eurobank σε όσους αποχωρήσουν είναι αυξημένα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης είχε ανακοινωθεί στο παρελθόν στον τραπεζιτικό τομέα.

Αυτό εδράζεται, όπως σημειώνουν, στο γεγονός πως, μεταξύ άλλων, όσοι εργαζόμενοι αποχωρήσουν θα λάβουν επιπλέον 10% επί της αποζημίωσης – που φτάνει τις 200.000 ευρώ -, ως «ευχαριστώ» από την τράπεζα για το έργο που επιτέλεσαν τόσα χρόνια. Επιπλέον, η τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει σε τέσσερα τα χρόνια ασφαλιστικής και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σε όσους αποχωρήσουν, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το συγκεκριμένο ωφέλημα, αφού σε άλλα σχέδια οι συγκεκριμένες καλύψεις άγγιζαν μόνο μια περίοδο δύο ετών.

Το πακέτο περιλαμβάνει ουσιαστικά τα εξής ωφελήματα:

Επέκταση της ιατροφαρµακευτικής κάλυψης από 2 χρόνια σε 4 χρόνια. Επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης για ζωή από 2 χρόνια σε 4 χρόνια.

Διατήρηση των υφιστάμενων όρων προσωπικού σε οποιαδήποτε δάνεια. 10% αύξηση του εφάπαξ ποσού.

Το 10% σε όσους αποχωρήσουν

Όπως μεταφέρεται από τους ίδιους κύκλους, η Eurobank ήθελε να προσφέρει το επιπλέον 10% επί της αποζημίωσης που θα δοθεί σε κάθε εργαζόμενο της που θα αποχωρήσει ως ένδειξη εκτίμησης για τη δουλειά του στην τράπεζα.

Σύμφωνα με τα όσα μας επεξήγησαν το 10% θα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης που θα λάβει έκαστος υπάλληλος. Δηλαδή, εάν κάποιος, βάσει των προϋποθέσεων δικαιούται 100.000 ευρώ αποζημίωση θα λάβει 10.000 ευρώ επιπλέον. Αντίστοιχα, αν κάποιος δικαιούται 200.000 ευρώ αποζημίωση θα λάβει 20.000 ευρώ, ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα φορολογηθεί για τις επιπλέον 20.000 ευρώ, αφού το εφάπαξ είναι αφορολόγητο τις 200.000 ευρώ.

Ουσιαστικά, βάσει του σχεδίου, το 10% μπορεί να αυξήσει το τελικό ποσό ώστε να ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε άλλα πακέτα εθελούσιας αποχώρησης.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο

Το σχέδιο, που ανακοινώθηκε στις 9 Μαρτίου 2026 και θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τις 23 Μαρτίου, καλύπτει το σύνολο του μόνιμου προσωπικού της Eurobank Limited, καθώς και των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών της, υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, αφορά εργαζομένους που, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του σχεδίου, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε χρόνια συνεχούς υπηρεσίας και έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Βάσει τούτου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι πληρούν σωρευτικά τα δύο αυτά βασικά κριτήρια, δηλαδή την ελάχιστη απαιτούμενη προϋπηρεσία και το ηλικιακό όριο.