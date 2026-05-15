Οι μικρότερες τράπεζες στην Κύπρο προσφέρουν πιο ελκυστικά επιτόκια σε σχέση με τις μεγαλύτερες, τόσο για τους καταθέτες, όσο και για τους δανειολήπτες, δημιουργώντας κάποια ανταγωνιστική πίεση στους μεγάλους της αγοράς.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα, με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο του 2026, δείχνουν ότι η αύξηση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα γίνεται σταδιακά πιο αισθητή, καθώς οι μικρότερες τράπεζες επιδιώκουν να κερδίσουν μερίδιο αγοράς.

Αν ένας επιχειρηματίας θέλει να πάρει δάνειο άνω του €1 εκατ., τότε οι επιλογές του είναι μεταξύ έξι τραπεζών, ενώ για δάνεια έως €1 εκατ. ο αριθμός διευρύνεται στις οκτώ τράπεζες. Για τις καταθέσεις, οι επιχειρηματίες έχουν να συγκρίνουν επιτόκιο μεταξύ επτά τραπεζών, ενώ τα νοικοκυριά μπορούν να επιλέξουν επιτόκιο ανάμεσα σε οκτώ τράπεζες. Το πιο ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο (νέα δάνεια) για αγορά κατοικίας, με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο, προσφέρει η Εθνική Τράπεζα 2,72% και σε απόσταση αναπνοής ακολουθούν η Alpha Bank και η Ancoria Bank με 2,77% και 2,78% αντίστοιχα.

Στη Eurobank Ltd, το μέσο επιτόκιο είναι 3,06%, στην Τράπεζα Κύπρου 3,20% και στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης 3,37%. Για επιχειρηματικά δάνεια ως €1 εκατ. (νέες συμβάσεις- νέες εργασίες τον Μάρτιο), το χαμηλότερο μέσο επιτόκιο αγοράς 3,94% προσέφεραν η Ancoria Bank και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου, ακολουθούν η Eurobank Ltd με 3,88%, η Alpha Bank 4,03%, η Τράπεζα Κύπρου 4,63%, η Societe Generale Bank Cyprus 6,17% και η Banque SBA 6,60%.

Για επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ. το χαμηλότερο μέσο επιτόκιο αγοράς τον Μάρτιο προσέφερε η Τράπεζα Κύπρου 3,62% και ακολουθούν η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως 3,71%, η Eurobank Ltd 3,86%, η Alpha Bank 4,06%, η Ancoria Bank 4,10%, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου 4,30%.

Το μεγαλύτερο επιτόκιο στην αγορά για νέες καταθέσεις νοικοκυριών 1,57% προσέφερε τον Μάρτιο η Εθνική Τράπεζα, ακολουθούν η Ancoria Bank 1,40%, η Alpha Bank 1,39%, η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως 1,30%, η Eurobank Ltd 1,17%, η Societe Generale 1,13%, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 0,88% και η Τράπεζα Κύπρου 0,87%.

Στα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας ενός έτους από επιχειρήσεις (νέες εργασίες), ο ανταγωνισμός μεταξύ «μεγάλων» και «μικρών» είναι έντονος. Στην Εθνική Τράπεζα το μέσο επιτόκιο τον Μάρτιο ήταν 1,55%, Ancoria Bank 1,51%, Eurobank Ltd 1,42%, Τράπεζα Κύπρου 1,40%, Alpha Bank Cyprus 1,24%, Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως 1,10% και Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 0,66%.