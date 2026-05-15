Τραγική κατάληξη είχε το πάρτι γενεθλίων στη Τζαμάικα για την 35χρονη Μελίσα Κάρι Σάμναθ από τη Νέα Υόρκη, η οποία έπεσε θύμα δολοφονίας από τον σύζυγό της.

Η Σάμναθ κατέληξε στο νοσοκομείο στο οποίο οδηγήθηκε με τραύματα στο κεφάλι από αμβλύ αντικείμενο στις 29 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Τζαμάικα στο Facebook.

Μετά τον θάνατο της 35χρονης που εργαζόταν ως λογίστρια, η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον σύζυγό της, Ντέιν Γουάτσον.

We are urging the public to share any information on the whereabouts of Dane Watson in connection with the murder investigation of Melissa Kerry Samnath.



if you have information on his whereabouts, contact Crime Stop at 311 and anonymously share what you know. pic.twitter.com/UfMbSw1RlR — CRIME STOP JAMAICA (@CSJAMAICA) May 11, 2026

Σύμφωνα με συγγενή της 35χρονης, ο Γουάτσον φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία στη μητέρα του. «Η μητέρα του μας τηλεφώνησε για να μας πει ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον γιο της στο οποίο είπε ότι σκότωσε την Μελίσα και την άφησε με αναπηρικό καροτσάκι στο νοσοκομείο. Δεν είχε καν το θάρρος να την πάει στο νοσοκομείο».

Το τελευταίο μήνυμα στους γονείς της

Η 35χροη κατάφερε να στείλει ένα τελευταίο μήνυμα στους γονείς της λίγο πριν ο Γουάτσον την αφήσει έξω από το νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένη και φύγει.

«Πρέπει να καλέσετε την αστυνομία», έγραψε στο WhatsApp η Σάμναθ λίγο πριν τον θάνατό της. «Κοιτάξτε την τοποθεσία μου. Είναι ένα ροζ σπίτι».

Εν τω μεταξύ, η αδερφή της είπε ότι γνώριζε λίγα για τον νέο της κουνιάδο, παρά το γεγονός ότι τα δύο αδέρφια ήταν κοντά.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατό της αφού βρήκε στοιχεία σε ένα σπίτι στη βορειοδυτική Τζαμάικα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης είπαν ότι στο σπίτι βρέθηκαν κηλίδες αίματος και κάποια από τα υπάρχοντα της Σάμναθ.

Το ζευγάρι φέρεται να είχε παντρευτεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Η γνωριμία τους, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έγινε μέσω διαδικτύου πριν η Σάμναθ να ταξιδέψει στη Τζαμάικα για να συναντήσει τον Γουάτσον.

