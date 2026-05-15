Όταν οι καρδιολόγοι επιθυμούν ένα γρήγορο σνακ, συνήθως δεν στρέφονται σε επεξεργασμένα τρόφιμα. Οι επιλογές που προτείνουν είναι πιο απλές και «καθαρές»: ξηροί καρποί, γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά και λίγη μαύρη σοκολάτα.

Οι παραπάνω θρεπτικές επιλογές μπορούν να καλύψουν την ανάγκη για κάτι αλμυρό ή γλυκό, όταν καταναλώνονται στη σωστή ποσότητα, χωρίς να επιβαρύνουν σημαντικά την καρδιά. Προσφέρουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, καλά λιπαρά, προβιοτικά και αντιοξειδωτικά: στοιχεία που συνδέονται με τον καλύτερο έλεγχο της χοληστερόλης, της αρτηριακής πίεσης και του σακχάρου, στο πλαίσιο μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής.

«Αν και οι ξηροί καρποί είναι γνωστοί για την υψηλή θερμιδική τους αξία, περιέχουν πληθώρα θρεπτικών συστατικών», αναφέρει ο Δρ. Ryan Gindi, καρδιολόγος στο Henry Ford Health, όπως μεταδίδει ο Independent.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μελέτες δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του βάρους, στη μείωση της χοληστερόλης και στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου σε άτομα με διαβήτη, ιδίως όταν αντικαθιστούν λιγότερο υγιεινά σνακ και καταναλώνονται με μέτρο.

Γιατί μετρά (και) το σνακ στη διατροφή μας

Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει μία από τις βασικές αιτίες θανάτου διεθνώς. Η υψηλή αρτηριακή πίεση, η αυξημένη χοληστερόλη και ο διαβήτης συν-διαμορφώνουν τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου. Ποιο είναι, λοιπόν, το κοινό στοιχείο τους; Επηρεάζονται από τη διατροφή.

Γι’ αυτό, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε στα βασικά γεύματα, αλλά και τι επιλέγουμε ανάμεσά τους. «Πιστεύω ακράδαντα στο ρητό “είσαι αυτό που τρως”», λέει ο Δρ. Travis Benzing, καρδιολόγος στο Harbor Health.

Η επιλογή για κάτι αλμυρό: Ξηροί καρποί

Για όσους αναζητούν κάτι αλμυρό, οι καρδιολόγοι προτείνουν ξηρούς καρπούς αντί για επεξεργασμένα σνακ, κατά προτίμηση ανάλατους και χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Πρώτη επιλογή; Τα φιστίκια Αιγίνης. Είναι πλούσια σε κάλιο, ένα μέταλλο που βοηθά να αντισταθμιστεί η επίδραση του νατρίου στην αρτηριακή πίεση. Παράλληλα, δίνουν αρκετή πρωτεΐνη – περίπου 6 γραμμάρια ανά μερίδα 28 γραμμαρίων, ποσότητα αντίστοιχη με ένα αυγό – και φυτικές ίνες σε ποσότητα συγκρίσιμη με περίπου μισό φλιτζάνι μαγειρεμένο μπρόκολο.

Ο συνδυασμός πρωτεΐνης, φυτικών ινών και καλών λιπαρών βοηθά στον κορεσμό, περιορίζει την πείνα και μπορεί να λειτουργήσει ως ποιοτική εναλλακτική απέναντι σε επεξεργασμένα σνακ, αρκεί να μην ξεφεύγει η ποσότητα.

Ωστόσο, όσοι δεν αρέσκονται στα φιστίκια, μπορούν να στραφούν στα αμύγδαλα, καθώς συνδέονται με καλύτερο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και προσδίδουν θρεπτικά συστατικά που στηρίζουν την – συνολική – καρδιαγγειακή υγεία.

Η επιλογή για κάτι γλυκό: Γιαούρτι

Για όσους θέλουν κάτι πιο γλυκό ή πιο δροσερό, μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα αγαπημένα τρόφιμα των ειδικών έχει το γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά.

Περιέχει περίπου 16 έως 20 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά φλιτζάνι. Παράλληλα, προσφέρει προβιοτικά, τα οποία «προστατεύουν» την εντερική υγεία -και κατ’ επέκταση την καρδιακή.

«Η ζύμωση προσθέτει προβιοτικά και ωφέλιμες ενώσεις που υποστηρίζουν την ισορροπία της χοληστερόλης, τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και την υγεία του εντέρου», συνοψίζει ο Δρ. Carlos El-Tallawi, καρδιολόγος στο Houston Methodist.

Ο Δρ. Renato Apolito, καρδιολόγος στο Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center, προτείνει γιαούρτι με λίγους ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα, ως μια υγιεινή λύση, ειδικά σε σύγκριση με πολλές επεξεργασμένες μπάρες πρωτεΐνης.

Η λαχταριστή προσθήκη: Μαύρη σοκολάτα

Στη λίστα των καρδιολόγων υπάρχει και η μαύρη σοκολάτα αλλά με μέτρο. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό σε κακάο, τόσο μεγαλύτερη είναι, συνήθως, η περιεκτικότητα σε ωφέλιμες ενώσεις, όπως αντιοξειδωτικά και μέταλλα, και τόσο χαμηλότερη η ποσότητα ζάχαρης.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν να αποτελείται τουλάχιστον κατά 70% από κακάο και να αρκούμαστε σε μικρή ποσότητα, χωρίς υπερβολές.

Οι συστάσεις των καρδιολόγων

Μια χούφτα ανάλατοι ξηροί καρποί, ένα μπολ ελληνικό γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή λίγη μαύρη σοκολάτα μπορούν να προσφέρουν ενέργεια, αίσθημα κορεσμού και θρεπτικά συστατικά, χωρίς την επιβάρυνση των (πολύ) επεξεργασμένων επιλογών.

Το κλειδί βρίσκεται τόσο στην ποιότητα όσο και την ποσότητα: σνακ με πραγματική θρεπτική αξία και όχι απλώς κάτι που «κόβει» προσωρινά την πείνα.

