Μια εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων με έδρα τη Λεμεσό και 33 ενεργά έργα συγκεντρώνει κεφάλαια €200 εκατ. μέσω ενός opportunistic fund ακίνητης περιουσίας, με στόχο καθαρή απόδοση (net IRR) 25%. Γιατί ο χρόνος είναι κατάλληλος — και γιατί η ομάδα αυτή μπορεί να το πετύχει.

Ποια Είναι η Square One;

Η Square One Property Partners ιδρύθηκε το 2021 με μία ξεκάθαρη στρατηγική: να παραδίδει οικιστικά προϊόντα επενδυτικού βαθμού στη Λεμεσό, τιμολογημένα για απόδοση και σχεδιασμένα για διεθνές κεφάλαιο. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, η εταιρεία ολοκλήρωσε πάνω από 25.000 τ.μ. σε έντεκα πλήρως πωληθέντα έργα, πραγματοποίησε συναλλαγές €110 εκατομμυρίων σε 398 μονάδες και διαθέτει ενεργό pipeline 15 έργων αξίας άνω των €200 εκατομμυρίων.

Πρόκειται για μια πλήρως ολοκληρωμένη πλατφόρμα: ανάπτυξη, αρχιτεκτονική, πωλήσεις, νομική υποστήριξη και διαχείριση μετά την πώληση — όλα προσανατολισμένα σε έναν τύπο πελάτη: τον διεθνή επενδυτή ακινήτων.

Οι Άνθρωποι Πίσω από την Πλατφόρμα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Παπαδόπουλος κατέχει μεταπτυχιακό στις Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας από το Bayes Business School και εκπαιδεύτηκε ως Development Analyst στην Galliard Homes στο Λονδίνο, πριν συνιδρύσει τη Square One και τη MovingDoors — μια τεχνολογική πλατφόρμα διαχείρισης ενοικιάσεων που λειτουργεί σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.

Ο Εμπορικός Διευθυντής Αντώνης Κώστα φέρνει εμπειρία ανώτερης διοίκησης από την Pafilia και τη Century 21.

Ο Διευθυντής Λειτουργιών Νικήτας Παπαδόπουλος κατέχει μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονικής από την Architectural Association.

Ο Τεχνικός Διευθυντής Σωτήρης Παυλίδης είναι πτυχιούχος Πολιτικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής και έχει εργαστεί με μεγάλους developers στην Κύπρο.

Αυτή δεν είναι μια μικρή boutique εταιρεία ανάπτυξης. Είναι μια πλατφόρμα σχεδιασμένη να κλιμακώνεται.

Η Ευκαιρία

Η κυπριακή αγορά κατοικίας βρίσκεται σε σημείο διαρθρωτικής καμπής. Η Λεμεσός έχει καθιερωθεί ως ο κορυφαίος προορισμός μετεγκατάστασης ευπόρων ατόμων στην Ανατολική Μεσόγειο — χάρη στην ιδιότητα μέλους της ΕΕ, τον εταιρικό φόρο 15%, τα φορολογικά πλεονεκτήματα μη κατοίκου (non-dom), και το αναπτυσσόμενο cluster τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η ζήτηση είναι διαρθρωτική και σταθερή. Η προσφορά περιορίζεται από τις αργές πολεοδομικές διαδικασίες, τη γη που εξαντλείται στον αστικό ιστό, και τον μικρό αριθμό developers που μπορούν να παραδώσουν επενδυτικού βαθμού προϊόν σε κλίμακα.

Η ευκαιρία είναι πιο έντονη σε δύο τομείς. Πρώτον, στο μεσαίο οικιστικό τμήμα, όπου η ζήτηση ενοικίασης ξεπερνά σταθερά την επαγγελματικά διαχειριζόμενη προσφορά. Δεύτερον, στην αστική αναγέννηση — τη μετατροπή ιστορικών εμπορικών ακινήτων και εγκαταλελειμμένων εκτάσεων σε premium κατοικίες και προϊόντα φιλοξενίας. Η Square One δραστηριοποιείται ήδη και στους δύο τομείς: The Docks (96 μονάδες, €33 εκατ.), The Landmark — ένα πρώην εμπορικό κέντρο που μετατρέπεται σε boutique ξενοδοχείο 92 μονάδων και serviced apartments με τη MovingDoors ως διαχειριστή — και το Verengaria Heights (146 μονάδες, €33 εκατ.) αντιπροσωπεύουν ακριβώς αυτή τη νέα γενιά μεγάλων έργων θεσμικού επιπέδου.

Καθοριστικής σημασίας: η Κύπρος δεν έχει ακόμα ανεπτυγμένο κλάδο Build-to-Rent. Η Square One και η MovingDoors είναι σε θέση να τον δημιουργήσουν.

Γιατί η Square One Μπορεί να το Πετύχει

Το fund των €200 εκατ. στοχεύει καθαρή απόδοση 25% (net IRR) σε πενταετή δέσμευση κεφαλαίου, μέσα από ένα μοντέλο βασισμένο σε λειτουργικό πλεονέκτημα και όχι σε χρηματοοικονομική μηχανική.

Τα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα είναι σαφή. Η εύρεση ευκαιριών είναι ιδιόκτητη — τέσσερα χρόνια τοπικής παρουσίας δίνουν πρόσβαση σε γη και ακίνητα εκτός αγοράς, αόρατα στο εξωτερικό κεφάλαιο. Η εκτέλεση είναι ενσωματωμένη — εσωτερική αρχιτεκτονική, νομική υποστήριξη και εποπτεία κατασκευής συμπιέζουν τους χρόνους υλοποίησης και προστατεύουν τα περιθώρια κέρδους. Η διανομή είναι αποδεδειγμένη — ένα καθιερωμένο διεθνές δίκτυο επενδυτών εξασφαλίζει την ταχύτητα πωλήσεων που κάνει τις αποδόσεις εφικτές. Και η ευελιξία εξόδου είναι πραγματική — τα ακίνητα μπορούν να πωληθούν μονάδα-μονάδα, ομαδικά σε θεσμικούς αγοραστές, ή να διατηρηθούν ως εισοδηματικά BTR ακίνητα υπό τη διαχείριση της MovingDoors.

Ένα fund €200 εκατ. ξεκλειδώνει την κλίμακα που απαιτείται για τα μεγαλύτερα, πιο φιλόδοξα έργα όπου τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Square One — και οι πιο ελκυστικές ευκαιρίες της Κύπρου — συγκεντρώνονται.

Το Παράθυρο Ευκαιρίας Είναι Ανοιχτό

Οι υψηλότερες σταθμισμένες αποδόσεις κινδύνου στα ακίνητα δημιουργούνται σε αγορές που είναι υποανάπτυκτες, με χαμηλή θεσμική ωριμότητα και σε πρώιμο στάδιο μετάβασης. Η Κύπρος σήμερα ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτή την περιγραφή. Η Square One αφιέρωσε τέσσερα χρόνια χτίζοντας το ιστορικό, τα συστήματα και τη θέση στην αγορά για να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία.

Για επενδυτές που αναζητούν πραγματικό alpha σε μια νομικά σταθερή δικαιοδοσία της ΕΕ με δυναμική ανάπτυξης αναδυόμενης αγοράς, η πρόταση είναι ξεκάθαρη. Το pipeline είναι υπαρκτό. Οι έξοδοι είναι αποδεδειγμένοι. Η ομάδα είναι έτοιμη.

