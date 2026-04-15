Έναν αυθεντικό πίνακα του Πάμπλο Πικάσο κέρδισε ένας άντρας σε μια φιλανθρωπική λαχειοφόρο αγορά και μετετράπη μέσε σε μια στιγμή σε εκατομμυριούχο.

Ο Άρι Χοντάρα, μηχανικός και λάτρης της Τέχνης, έμαθε ότι ήταν ο νικητής την Τρίτη όταν απάντησε σε μια βιντεοκλήση από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s στο Παρίσι.

Η αντίδρασή του όταν έμαθε ότι κέρδισε τον πίνακα του Πικάσο

«Πώς ξέρω ότι δεν πρόκειται για φάρσα;» ρώτησε ο 58χρονος όταν του είπαν ότι είναι ο νέος ιδιοκτήτης του έργου του 1941 του Ισπανού ζωγράφου.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι πουλήθηκαν περισσότερα από 120.000 λαχεία, προς 100 ευρώ το καθένα, συγκεντρώνοντας περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα κατά της νόσου Αλτσχάιμερ. Η κλήρωση αυτή ήταν η τρίτη διοργάνωση της φιλανθρωπικής δράσης «Ένας Πικάσο για 100 ευρώ», η οποία ιδρύθηκε το 2013.

Όσο για το φετινό έπαθλο ήταν το έργο Tête de Femme (Κεφάλι Γυναίκας), ένα πορτρέτο σε γκουάς πάνω σε χαρτί, φιλοτεχνημένο στο χαρακτηριστικό ύφος του Πικάσο. Απεικονίζει τη σύντροφό του και μούσα του, τη Γαλλίδα σουρεαλίστρια καλλιτέχνιδα Ντόρα Μάαρ.

Τι θα κάνει με τον πίνακα

«Έμεινα έκπληκτος, αυτό ήταν όλο», δήλωσε ο Χοντάρα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους δημοπράτες μετά την κλήρωση. «Όταν συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο, δεν περιμένεις να κερδίσεις… Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί με ενδιαφέρει πολύ η ζωγραφική και είναι εξαιρετικά νέα για μένα». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι δεν το έχει πει ακόμα στη γυναίκα του, καθώς δεν είχε επιστρέψει από τη δουλειά της, ενώ σε ερώτηση τι σχεδιάζει να κάνει με τον πίνακα, είπε: «Νομίζω ότι προς το παρόν, θα τον κρατήσω».

Η Γαλλίδα δημοσιογράφος Περί Κοσέν διοργάνωσε τη λαχειοφόρο με τη στήριξη της οικογένειας και του ιδρύματος Πικάσο. Όπως ανέφερε, ήταν «εξαιρετικό» το γεγονός ότι ο νικητής ζει στο Παρίσι, παρότι τα λαχεία πωλήθηκαν σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως. «Θα είναι πολύ εύκολο για εμάς να παραδώσουμε τον πίνακα, οπότε είμαστε χαρούμενοι», είπε.

Η πόλη είναι επίσης το μέρος όπου ο ίδιος ο Πικάσο έζησε και εργάστηκε για μεγάλο μέρος της ζωής του, ενώ χιλιάδες έργα του -πίνακες, χαρακτικά και γλυπτά- εκτίθενται στα μουσεία της.

Πού θα διατεθούν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν

Από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, το 1 εκατ. ευρώ θα δοθεί στην Opera Gallery, ιδιοκτήτρια του πίνακα, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Έρευνας για τη Νόσο Αλτσχάιμερ της Γαλλίας.

«Η πρωτοβουλία αυτή με τον Πικάσο αποτελεί ακόμη ένα δομικό στοιχείο, ώστε κάποια μέρα το Αλτσχάιμερ να μην είναι τίποτα περισσότερο από μια κακή ανάμνηση», δήλωσε ο επικεφαλής του ιδρύματος, Ολιβιέ ντε Λαντουσέτ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Στην πρώτη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε το 2013, κέρδισε ένας 25χρονος Αμερικανός από την Πενσιλβάνια, με τα έσοδα να διατίθενται για τη διατήρηση της λιβανέζικης πόλης Τύρου – Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Μια 58χρονη Ιταλίδα λογίστρια κέρδισε τη δεύτερη διοργάνωση, το 2020, αφού ο γιος της τής είχε αγοράσει ένα λαχείο για τα Χριστούγεννα. Τα έσοδα διατέθηκαν σε έργα υγιεινής σε σχολεία και χωριά στο Καμερούν, τη Μαδαγασκάρη και το Μαρόκο.

