Η δημιουργία ενός σπιτιού στο Minthis ξεκινά συχνά με μια απλή σκέψη: πώς θέλει κανείς να ζει. Ίσως με το φυσικό φως να γεμίζει το σπίτι το πρωί ή με ήσυχες στιγμές σε μια βεράντα με θέα στους λόφους και τη θάλασσα. Στο Minthis, η απόκτηση ενός σπιτιού δεν είναι απλώς μια αγορά ακινήτου. Είναι μια διαδικασία που συνδυάζει το τοπίο, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τις προσωπικές επιλογές των ιδιοκτητών.

Η επιλογή του τοπίου

Το ταξίδι συχνά ξεκινά από τη θέα. Κάποιοι επιλέγουν την ηρεμία των βουνών του Τροόδους, άλλοι τη θέα προς το καταπράσινο πρωταθληματικό γήπεδο γκολφ και άλλοι τη θέα που ανοίγεται προς τη Μεσόγειο. Κάθε σημείο στο Minthis προσφέρει διαφορετική αίσθηση και χαρακτήρα.

Αφού επιλεγεί η θέα, ακολουθεί η επιλογή του οικοπέδου. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά μόνο την τοποθεσία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το σπίτι θα ενταχθεί στο τοπίο. Ο προσανατολισμός, το φυσικό φως, η ιδιωτικότητα και η σχέση της αρχιτεκτονικής με το περιβάλλον είναι βασικοί παράγοντες. Στο Minthis, τα οικόπεδα έχουν σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιούν το φως, το τοπίο και την αίσθηση ηρεμίας που χαρακτηρίζει την περιοχή.

Σχεδιασμός και αρχιτεκτονική

Στη συνέχεια αρχίζει να διαμορφώνεται η κατοικία. Κάποιοι επιλέγουν τη διαχρονική μεσογειακή αρχιτεκτονική των Minthis Signature Residences, ενώ άλλοι προτιμούν τη σύγχρονη αισθητική του Topos, όπου ο σχεδιασμός δίνει έμφαση στο φως και τον χώρο. Και οι δύο προσεγγίσεις βασίζονται στην ίδια φιλοσοφία: σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, χρήση φυσικών υλικών και διακριτική πολυτέλεια.

Το Minthis προσφέρει περισσότερες από δεκαπέντε αρχιτεκτονικές προτάσεις ως αφετηρία, που κυμαίνονται από κατοικίες ενός επιπέδου σχεδιασμένες για άνετη και ανεπιτήδευτη καθημερινότητα μέχρι μεγαλύτερες κατοικίες πολλών υπνοδωματίων, ιδανικές για οικογενειακές συγκεντρώσεις και φιλοξενία. Ωστόσο, αυτές οι προτάσεις δεν αποτελούν σταθερά ή αυστηρά σχέδια. Λειτουργούν ως σημείο εκκίνησης που επιτρέπει σε κάθε κατοικία να εξελιχθεί.

Καθώς προχωρά ο σχεδιασμός, οι διαρρυθμίσεις προσαρμόζονται, οι χώροι επανασχεδιάζονται και τα δωμάτια διαμορφώνονται γύρω από τον τρόπο ζωής των ιδιοκτητών. Οι χώροι μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να ενισχύεται η σύνδεση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ή να δημιουργηθούν επιπλέον σημεία για χαλάρωση και φιλοξενία.

Σε συνεργασία με την αρχιτεκτονική ομάδα του Minthis, οι ιδιοκτήτες μπορούν να διαμορφώσουν την κατοικία τους με τρόπο που ανταποκρίνεται πραγματικά στον τρόπο ζωής τους. Ένα studio yoga με θέα στους λόφους, ένα ιδιωτικό spa για στιγμές χαλάρωσης, ένα γυμναστήριο, μια wine cava για βραδιές με φίλους ή ένας χώρος κινηματογράφου για οικογενειακές στιγμές μπορούν να ενταχθούν στον σχεδιασμό του σπιτιού.

Οι τελικές λεπτομέρειες

Στο τελικό στάδιο, η επιλογή υλικών και φινιρισμάτων ολοκληρώνει τον χαρακτήρα της κατοικίας. Φυσική πέτρα, ξύλο και προσεκτικά επιλεγμένες υφές δημιουργούν χώρους με διαχρονική αισθητική και ζεστασιά, που συνδέονται αρμονικά με το τοπίο.

Στο Minthis, η δημιουργία ενός σπιτιού είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που εξελίσσεται βήμα βήμα. Από την επιλογή της θέας μέχρι τις τελευταίες λεπτομέρειες της κατοικίας, το αποτέλεσμα είναι κάτι περισσότερο από ένα σπίτι: ένας τόπος που συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον, την αρχιτεκτονική και έναν ποιοτικό τρόπο ζωής.

default

Σχετικά με το Minthis

Το Minthis είναι ένα πολυτελές lifestyle θέρετρο εμπνευσμένο από τη φύση, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Pafilia, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαβίωσης στην καρδιά της κυπριακής υπαίθρου. Με εκλεπτυσμένες επιλογές διαμονής, εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης και ένα περιβάλλον εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, το Minthis αποτελεί καταφύγιο ευεξίας, χαλάρωσης και διακριτικής πολυτέλειας. Στον πυρήνα της εμπειρίας βρίσκεται το Minthis Spa, διεθνώς βραβευμένο ως Best Wellness Retreat in Cyprus στα World Spa Awards 2025, προσφέροντας ολιστικές θεραπείες εμπνευσμένες από τη φύση και τη σύγχρονη επιστήμη.

