Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε το απόγευμα της Πέμπτης να αναβάλει για μία εβδομάδα τη συζήτηση της αναπομπής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πρότασης νόμου του βουλευτή του ΔΗΚΟ Μιχάλη Γιακουμή, με την οποία θεσπίστηκε μεθοδολογία αποζημίωσης των ιδιοκτητών οικιακών φωτοβολταϊκών των οποίων το πλεόνασμα παραγωγής ηλεκτρισμού διαγράφηκε τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκρινε, μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ως αντισυνταγματικές κάποιες πρόνοιες της πρότασης νόμου, ιδιαίτερα γιατί μέσω αυτής επιβάλλειται υποχρέωση πληρωμής σημαντικών ποσών από το κρατικό ταμείο σε νοικοκυριά.

Η σημερινή αναβολή ζητήθηκε μετά από διαβούλευση που είχαν ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος και βουλευτές με τον υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό και στελέχη υπηρεσιών και αρχών στον τομέα του ηλεκτρισμού.

Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι αυτό που εξετάζεται αυτές τις ημέρες είναι η υποχρέωση ή όχι του κράτους να εξαιρέσει από την απόφαση για μηδενισμό της πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τους ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών που είχαν αξιοποιήσει το κρατικό σχέδιο του 2021. Υπολογίζεται πως οι πολίτες αυτοί είναι περίπου επτά χιλιάδες και είχαν υπογράψει τότε συμβόλαια που προέβλεπαν συγκέντρωση της πλεονάζουσας -μη χρησιμοποιηθείσας- παραγωγής κιλοβατώρων για περίοδο 15 ετών.

Υποστηρίζεται δηλαδή πως αυτές οι επτά χιλιάδες νοικοκυριά κατοχύρωσαν όταν υπέγραφαν τα συμβόλαια για οικιακά φωτοβολταϊκά ότι το κράτος -μέσω της ΑΗΚ ή άλλης Αρχής- δεν θα μπορούσε να διαγράψει το απόθεμά τους, μέχρι τη λήξη του συμβολαίου τους, σε 15 χρόνια. Εξετάζεται επίσης κατά πόσο στα συμβόλαια αυτά υπήρχε όντως σαφής πρόνοια ότι τα δικαιώματα των νοικυριών αυτών δεν θα επηεράζονταν αρνητικά από μεταγενέστερα σχέδια για net metering.

Το Υπουργείο Ενέργειας είναι σε διαβούλευση με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών, την Υπηρεσία Ενέργειας και την ΑΗΚ και μέχρι τις 23 Απριλίου θα ενημερώσει οριστικά τη Βουλή για την κυβερνητική θέση. Η πρόταση νόμου του κ. Γιακουμή, πάντως, εξακολουθεί να θεωρείται αντισυνταγματική και δεν θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο.

Οι ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών που υπέγραψαν συμβόλαια που προβλέπουν μηδενισμό της παραγωγής κάθε τρία χρόνια ή κάθε ένα χρόνο δεν θα επωφεληθούν από οποιαδήποτε εξέλιξη ως προς τις διαβουλεύσεις του υπουργού Ενέργειας.