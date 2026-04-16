«Με 𝟐𝟖% συμμετοχή στα νέα έργα του 𝐄𝐃𝐅-𝟐𝟎𝟐𝟓 που ανακοινώθηκαν στις 𝟏𝟓 Απριλίου 𝟐𝟎𝟐𝟔, η Κύπρος επιβεβαιώνει τη διαχρονική της άνοδο και εδραίωση στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία», αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εταιρειών Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ), και το Cyprus Defence and Space Industry Cluster (CyDIC).

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ως Κυπριακός Σύνδεσμος Εταιρειών Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ) και Cyprus Defence and Space Industry Cluster (CyDIC), εκφράζουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση για τα αποτελέσματα του προγράμματος European Defence Fund (EDF 2025), τα οποία επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική δυναμική και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Κυπριακής Αμυντικής Βιομηχανίας και των μελών μας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα άμυνας και ασφάλειας. Η Κύπρος κατατάσσεται 13η μεταξύ 26 χωρών ως προς τον αριθμό έργων που εξασφάλισαν χρηματοδότηση, συμμετέχοντας σε 16 από τα 57 εγκεκριμένα έργα του EDF-2025 που ανακοινώθηκαν στις 𝟏𝟓 Απριλίου 𝟐𝟎𝟐𝟔.

Η συμμετοχή αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 28% του συνόλου, καταδεικνύοντας το ισχυρό αποτύπωμα της χώρας μας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοσύστημα. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, η Κυπριακή συμμετοχή στο EDF 2025 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντικές επιδόσεις: – 16 έργα με συμμετοχή κυπριακών φορέων εξασφάλισαν χρηματοδότηση – Συνολικός προϋπολογισμός των έργων: €280.773.808,35 – Συμμετοχή 10 κυπριακών επιχειρήσεων,

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη δυναμική ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος περίπου 30 καινοτόμων κυπριακών εταιρειών, μελών του CARIE (ΚΣΕΕΚ) οι οποίες επενδύουν συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη και ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας. Οι νέες επιτυχίες των κυπριακών επιχειρήσεων σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά έργα του EDF ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ευρωπαϊκών αμυντικών και διαστημικών τεχνολογιών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Βάσης.

Ο Πρόεδρος του ΚΣΕΕΚ, Δρ. Τάσος Κουνουδής, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του EDF-2025 επιβεβαιώνουν ότι η Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία συνεχίζει να αποτελεί έναν αξιόπιστο και ανταγωνιστικό εταίρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κυπριακές εταιρείες δεν συμμετέχουν πλέον απλώς, αλλά συνδιαμορφώνουν κρίσιμες τεχνολογίες για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Άμυνας για τη στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων και της συμμετοχής τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μακροχρόνιας και συστηματικής προσπάθειας, στοχευμένων επενδύσεων από τις κυπριακές επιχειρήσεις και μιας συντονισμένης Κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της».

Τονίζεται ότι οι επιτυχίες αυτές δημιουργούν ισχυρή βάση για: – την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής και διαστημικής βιομηχανίας – την ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών – τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης – την ενδυνάμωση της στρατηγικής θέσης της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας.

Τέλος, ο CARIE (ΚΣΕΕΚ) επισημαίνει τη σημασία της συνέχισης της στενής συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Υπουργείο Άμυνας, καθώς και της υλοποίησης των στοχευμένων εθνικών πολιτικών που επιτρέπουν στην Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρουν το European Defence Fund (EDF) και το European Defence Industrial Programme (EDIP).