Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη Δευτέρα πρόγραμμα εργασίας ύψους 1,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP), με στόχο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης, την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και τη στήριξη της τεχνολογικής προόδου και της ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το πρόγραμμα έρχεται να απαντήσει σε πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, ενισχύοντας τις βιομηχανικές δυνατότητες παραγωγής, τη συνεργασία με την Ουκρανία, τις κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αμυντικών έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή χαρακτηρίζει την απόφαση ως σημαντικό βήμα στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ να ενισχύσει την ασφάλεια της Ευρώπης και να βελτιώσει την αμυντική της ετοιμότητα σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βιρκούνεν, ανέφερε ότι η έγκριση του προγράμματος εργασίας στο πλαίσιο του EDIP αποτελεί βασικό βήμα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης.

Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία αυτή αποτυπώνει την έμφαση που δίνει η ΕΕ στην καινοτομία, στη συνεργασία και στην ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης που απαιτείται για την αντιμετώπιση των σημερινών αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Επιτροπή προσβλέπει σε στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε το πρόγραμμα να υλοποιηθεί αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Άντρους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι μέσα σε λίγους μόνο μήνες ο κανονισμός EDIP μετατράπηκε σε άμεσες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Όπως ανέφερε, τα κράτη μέλη, η Νορβηγία, αλλά και η Ουκρανία, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε πρόγραμμα αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ, μαζί με τις βιομηχανίες τους, μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες για ενίσχυση της συνεργασίας και αύξηση της παραγωγής.

Ο ίδιος υπογράμμισε επίσης ότι η δημιουργία και η χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Αμυντικών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (EDPCIs) στο πλαίσιο του EDIP συνιστά αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρώτος γύρος προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του EDIP θα είναι διαθέσιμος στην Πύλη Χρηματοδότησης και Προσφορών της ΕΕ από τις 31 Μαρτίου 2026.