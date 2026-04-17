Στη σύλληψη 51χρονου και 30χρονης προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν διαρρήξεις και κλοπές.

Καταγγέλθηκε χθες στην Αστυνομία από 37χρονο, ότι διαρρήχθηκε η κατοικία όπου διαμένει στον Πρωταρά, απ όπου κλάπηκαν χρηματικό ποσό και δύο ζεύγη airpods, συνολικής αξίας 900 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι, από σήμα που εξέπεμψαν τα κλοπιμαία airpods, σε συγκεκριμένη περιοχή στην Αγία Νάπα, έγινε κατορθωτή η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των δύο υπόπτων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 51 και 30 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε τέσσερις υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 14-16/04/2026 στον Πρωταρά. Οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Πάφου, κατά την αναχώρηση τους από την Κύπρο.

Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι ο 51χρονος εμπλέκεται σε ακόμη δέκα υποθέσεις νυχτερινών διαρρήξεων και κλοπών, οι οποίες διαπράχθηκαν τα έτη 2023 και 2025 στο Παραλίμνι.

Οι δύο συλληφθέντες, αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.