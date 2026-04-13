Γύρω στις 02:30 σήμερα τα ξημερώματα, ενώ 20χρονη οδηγούσε το όχημα της στην λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, εισήλθε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονη.

Από την σύγκρουση, τα δύο οχήματα υπέστησαν ελαφριές ζημιές, ενώ καμία από τις οδηγούς δεν τραυματίστηκε.

Σε τελικό έλεγχο αλκοόλης τον οποίο υποβλήθηκε η 20χρονη, αυτή εντοπίστηκε θετική με ένδειξη 104μg% αντί 9μg% που είναι το ανώτατο από τον νόμο όριο. Ακολούθως η 20χρονη συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα ενώ στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη για να κλητευθεί μεταγενέστερα ενώπιον δικαστηρίου.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζει τις εξετάσεις.