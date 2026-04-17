Κάθε αναζήτηση, κάθε διαδρομή, κάθε βίντεο που βλέπετε αφήνει ένα ψηφιακό αποτύπωμα. Η Google συγκεντρώνει τεράστιο όγκο δεδομένων για τους χρήστες της — όχι απαραίτητα κακόβουλα, αλλά σίγουρα σε βαθμό που πολλοί δεν αντιλαμβάνονται.

Το ερώτημα δεν είναι αν συλλέγονται στοιχεία, αλλά πόσα από αυτά θέλετε να παραμένουν αποθηκευμένα.

Τι δεδομένα συλλέγονται

Οι περισσότεροι χρήστες εκπλήσσονται όταν δουν την πλήρη εικόνα. Μεταξύ άλλων, αποθηκεύονται:

Ιστορικό αναζητήσεων

Τοποθεσίες και διαδρομές

Δραστηριότητα σε YouTube

Φωνητικές εντολές

Χρήση εφαρμογών και συσκευών

Όλα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για προσωποποιημένες υπηρεσίες και διαφημίσεις.

Πού μπορείτε να δείτε τι γνωρίζει

Η εικόνα συγκεντρώνεται στον λογαριασμό Google, στην ενότητα δραστηριότητας. Εκεί μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι έχει καταγραφεί — συχνά με μεγαλύτερη λεπτομέρεια απ’ ό,τι περιμένετε.

Πώς να διαγράψετε τα δεδομένα

Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί λίγα λεπτά:

Επιλέγετε διαγραφή δραστηριότητας (ανά ημέρα, μήνα ή συνολικά)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτόματη διαγραφή (π.χ. κάθε 3 ή 18 μήνες)

Διαγράφετε ξεχωριστά ιστορικό τοποθεσίας ή YouTube

Πώς να περιορίσετε τη συλλογή στο μέλλον

Η ουσία δεν είναι μόνο η διαγραφή, αλλά και ο έλεγχος:

Απενεργοποιείτε την παρακολούθηση τοποθεσίας

Περιορίζετε το ιστορικό δραστηριότητας

Ελέγχετε τα permissions εφαρμογών

Απενεργοποιείτε προσωποποιημένες διαφημίσεις

Τι κερδίζετε και τι χάνετε

Η μείωση των δεδομένων σημαίνει λιγότερη «εξατομίκευση». Οι προτάσεις θα είναι λιγότερο σχετικές και κάποιες υπηρεσίες λιγότερο «βολικές».

Ωστόσο, πολλοί χρήστες θεωρούν ότι το όφελος στην ιδιωτικότητα αξίζει την ανταλλαγή.

Η Google δεν «κατασκοπεύει» με την έννοια που συχνά φανταζόμαστε. Όμως συλλέγει περισσότερα δεδομένα απ’ όσα οι περισσότεροι συνειδητοποιούν.

Και το σημαντικότερο: έχετε πολύ μεγαλύτερο έλεγχο απ’ όσο νομίζετε — αρκεί να τον ασκήσετε.

