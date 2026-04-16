Η Κομισιόν απέστειλε προκαταρκτικά πορίσματα στην Google, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA), στα οποία παρουσιάζονται προτεινόμενα μέτρα συμμόρφωσης για την εταιρεία ως «θυρωρό» της ψηφιακής αγοράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, τα μέτρα προβλέπουν ότι η Google θα πρέπει να επιτρέπει σε τρίτες μηχανές αναζήτησης και σε άλλους «δικαιούχους δεδομένων» να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα αναζήτησης, όπως δεδομένα κατάταξης, ερωτήματα χρηστών, κλικ και προβολές, υπό δίκαιους, εύλογους και μη διακριτικούς όρους.

Όπως αναφέρεται, στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά διαδικτυακής αναζήτησης και η δυνατότητα σε τρίτους παρόχους να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους έναντι της Google Search.

Τα προτεινόμενα μέτρα καλύπτουν την επιλεξιμότητα των δικαιούχων δεδομένων να λαμβάνουν δεδομένα αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων και των chatbot τεχνητής νοημοσύνης με λειτουργίες αναζήτησης. Επίσης, το εύρος των δεδομένων αναζήτησης που η Google υποχρεούται να κοινοποιεί, τα μέσα και τη συχνότητα με τα οποία η Google πρέπει να διαμοιράζει τα δεδομένα αναζήτησης. Η Κομισιόν προσθέτει και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων, παραμέτρους για τον καθορισμό δίκαιων, εύλογων και μη διακριτικών τιμών για τα δεδομένα αναζήτησης, καθώς και διαδικασίες που διέπουν την πρόσβαση των δικαιούχων στα δεδομένα αναζήτησης.

Όπως επισημαίνεται, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν προθεσμία έως την 1η Μαΐου για να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα. Η μη εμπιστευτική περίληψη των προκαταρκτικών πορισμάτων και των προτεινόμενων μέτρων είναι διαθέσιμη στη σελίδα της διαβούλευσης.

Στη συνέχεια, η Κομισιόν θα αξιολογήσει προσεκτικά τα σχόλια που θα υποβληθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη και από την Google. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παρατηρήσεις αυτές για να προσαρμόσει τα μέτρα που θα περιληφθούν στην τελική απόφαση, η οποία θα είναι δεσμευτική για την Google και θα πρέπει να υιοθετηθεί έως τις 27 Ιουλίου 2026.

Οι διαδικασίες αυτές δεν θίγουν τις εξουσίες της Κομισιόν να εκδώσει απόφαση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο DMA για έναν «gatekeeper».

Σημειώνεται ότι τα προκαταρκτικά πορίσματα αποτελούν μέρος μιας σειράς διαδικασιών εξειδίκευσης που ξεκίνησαν στις 27 Ιανουαρίου 2026.

Σε δηλώσεις της, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Πράσινη, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα, ανέφερε ότι η απόφαση καθορίζει τις προδιαγραφές που αναμένεται να ακολουθήσει η Google για τη συμμόρφωση με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές. Πρόσθεσε ότι τα δεδομένα αποτελούν βασική εισροή για την online αναζήτηση και για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η πρόσβαση σε αυτά δεν πρέπει να περιορίζεται με τρόπους που θα μπορούσαν να βλάψουν τον ανταγωνισμό.

Από την πλευρά της, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν, σημείωσε ότι οι μηχανές αναζήτησης πρέπει να μπορούν να καινοτομούν και να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών. Πρόσθεσε ότι, μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, επιδιώκεται η συλλογή απόψεων για τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους κοινοποίησης δεδομένων αναζήτησης από την Google σε ανταγωνιστικούς παρόχους, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και του δίκαιου ανταγωνισμού.

ΚΥΠΕ