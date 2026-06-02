Τρομερή καραμπόλα σημειώθηκε το απόγευμα στην πόλη Αντίμπ της Γαλλίας, όταν μία νταλίκα έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τουλάχιστον 20 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 37 άτομα, μεταξύ των οποίων και τρεις αστυνομικοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του bfmtv, ένας οδηγός νταλίκας φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και να προκάλεσε το τροχαίο. Οι Αρχές συνέλαβαν τον οδηγό στο σημείο της καραμπόλας.

Πολλά οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού για όσους παραμένουν παγιδευμένοι στα οχήματά τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο θύμα.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ασθενοφόρα και δυνάμεις της Αστυνομίας.

⚠️ Un spectaculaire carambolage mettant en cause un poids lourd et 23 véhicules s’est produit vers 14h sur la route de Grasse au niveau du rond-point Weisweiller au nord d’#antibes



🚒 Les secours sont sur place.

Selon un premier bilan on dénombrerait 8 blessés légers.

À… pic.twitter.com/fazIF9KjOe June 2, 2026

protothema.gr