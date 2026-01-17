Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε κεντρικό δρόμο της Παραγουάης, όταν 19χρονος μπήκε σκόπιμα μπροστά σε κινούμενη νταλίκα σε ένα ριψοκίνδυνο challenge με τον οδηγό του βαρέος οχήματος.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από φίλους του νεαρού και έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η στιγμή που «πάγωσε» ο οδηγός της νταλίκας

Στο βίντεο, ο 19χρονος φαίνεται να στέκεται στην άκρη δρόμου ταχείας κυκλοφορίας και, τη στιγμή που πλησιάζει μια 12τροχη νταλίκα με μεγάλη ταχύτητα, να μπαίνει αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα. Καθώς το φορτηγό κατευθύνεται προς το μέρος του, ο νεαρός κουνά προκλητικά τα χέρια του, σαν να ειρωνεύεται τον οδηγό.

Ο οδηγός της νταλίκας δείχνει εμφανώς πανικοβλημένος, ωστόσο δεν έχει ούτε χρόνο να φρενάρει ούτε χώρο για να αποφύγει τον νεαρό. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να συνεχίσει την πορεία του, ελπίζοντας ότι δεν θα συμβεί το μοιραίο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο 19χρονος πηδά εκτός δρόμου την τελευταία δυνατή στιγμή, αποφεύγοντας κυριολεκτικά στο παρά πέντε τη νταλίκα.

Το επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στην περιοχή Μίνγκα Γκουασού της Παραγουάης και καταγράφηκε από φίλους του νεαρού στην άκρη του δρόμου.

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο στα social media, οι Αρχές ενημερώθηκαν και ξεκίνησαν έρευνα. Σύμφωνα με την αστυνομία της περιοχής Alto Paraná, ο 19χρονος ονόματι Ρικάρντο Νταβίντ Ιράλα Κορονέλ, συνελήφθη τη Δευτέρα.

«Όταν τον εντοπίσαμε, κατέγραφε ακόμη ένα βίντεο», δήλωσε η αστυνομικός Ντεολίντα Λεσκάνο. «Μόλις είδε το περιπολικό, προσποιήθηκε ότι απλώς στεκόταν στην άκρη του δρόμου».

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι ο 19χρονος είχε εντοπιστεί ξανά στο ίδιο σημείο, στον αυτοκινητόδρομο PY02, να καταγράφει παρόμοιο υλικό. Ο νεαρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και παραμένει υπό κράτηση.

«Απλώς έφτιαχνα βίντεο», υποστηρίζει ο 19χρονος

Μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ιράλα προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα του περιστατικού. «Βγάζω λίγα χρήματα από τα βίντεο και μάζευα λεφτά για να ταξιδέψω στην Ασουνσιόν», δήλωσε.

«Όλοι το παρεξήγησαν. Απλώς τραβούσα βίντεο και ο κόσμος αντέδρασε υπερβολικά. Ζητάω από τους άλλους να μην το κάνουν αυτό και, αν το κάνουν, να είναι προσεκτικοί», πρόσθεσε.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο οδηγός της νταλίκας ήταν γνωστός του και γνώριζε τα βίντεό του, ισχυρισμό τον οποίο η αστυνομία αντιμετωπίζει με έντονο σκεπτικισμό.

Προειδοποίηση της αστυνομίας για τις συνέπειες

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Έλβιο Αλμάδα τόνισε ότι το περιστατικό θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη. «Ένας απότομος ελιγμός του οδηγού θα μπορούσε να προκαλέσει ανατροπή της νταλίκας, θανατηφόρο τροχαίο ή να παρασύρει τον νεαρό», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η έρευνα συνεχίζεται: «Είναι προφανές ότι κάποιος καταγράφει το περιστατικό. Η υπόθεση θα διερευνηθεί μέχρι να ταυτοποιηθούν όλοι όσοι εμπλέκονται».

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για τα επικίνδυνα “challenges” στα social media και τα όρια που κάποιοι είναι διατεθειμένοι να ξεπεράσουν για λίγα likes και προβολές.

iefimerida.gr