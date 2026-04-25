Την ισχυρή προσήλωση Ελλάδας και Γαλλίας στην εμβάθυνση της αμυντικής και στρατηγικής τους συνεργασίας επαναβεβαίωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της διμερούς συμφωνίας και της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, στέλνοντας παράλληλα σαφή μηνύματα αποτροπής προς «εν δυνάμει αντιπάλους και εχθρούς», εν μέσω ενός ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Κατά την δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα, Μητσοτάκης και Μακρόν καθώς και οι συναρμόδιοι υπουργοί Ελλάδας και Γαλλίας, υπέγραψαν την ανανέωση της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών και συνολικά 9 συμφωνίες διμερούς στρατηγικής συμμαχίας σε πολλαπλά επίπεδα.

Η ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας (επ’ αόριστον ουσιαστικά) είναι ήδη ένα πολύ σημαντικό μήνυμα συνεργασίας των δύο χωρών. «Θέλουμε να εμπνεύσουμε το υπόλοιπο της Ευρώπης, μέσω της εταιρικής σχέσης μας» συνόψισε ο κ. Μακρόν.

Ωστόσο, η κορωνίδα, όπως τη χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης σε μία από τις δύο χώρες. «Μην αναρωτιέστε τι θα κάνουμε θα είμαστε στο πλευρό σας» επανέλαβε ο Εμανουέλ Μακρόν, – όπως και χθες στη ρωμαϊκή αγορά της Αθήνας.

Εξίσου σημαντική ήταν η αναφορά τόσο του Εμανουέλ Μακρόν όσο και του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ισχυρή δέσμευσή του στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της συνθήκης της Λισαβόνας της ΕΕ που προβλέπει συνδρομή σε ευρωπαϊκό κράτος, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση.

«Το άρθρο 42.7 της ΕΕ είναι πιο ισχυρό από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση της Κύπρου» είπε ο Γάλλος πρόεδρος, εξηγώντας: «Δεν είναι απλώς λόγια, το δείξαμε αυτό όταν η Κύπρος έγινε στόχος από μέρους της Χεζμπολάχ και αποφασίσαμε να δράσουμε το επόμενο λεπτό». Ο Μακρόν πρόσθεσε με έμφαση: «Μην αναρωτιώστε, θα είμαστε στο πλευρό σας. Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής δεν αμφισβητείται, είναι αδιαπραγμάτευτη και αυτό το λέω προς όλους τους εν δυνάμει αντιπάλους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής δοκιμάστηκε στην πράξη στην Κύπρο, χωρίς να ενεργοποιηθεί τυπικά, προσθέτοντας πως «πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό». «: Η αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις, όχι με λόγια» σημείωσε ο πρωθυπουργός. «Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ευρώπη, παίρνουμε την άμυνά μας πολύ σοβαρά, πρόσθεσε και επισήμανε τη φράση του κ. Μακρόν ότι το άρθρο 42.7 είναι «μπετόν αρμέ».

Μακρόν – Μητσοτάκης ζητούν ευρωπαϊκά ομόλογα

Εξίσου σημαντική ήταν η αναφορά του Έλληνα πρωθυπουργού και του Γάλλου προέδρου για τους τρόπους χρηματοδότησης της ΕΕ μετά το τέλος του Ταμείο Ανάκαμψης.

Κλείσιμο«Αν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι ως ΕΕ, πρέπει να βρούμε τρόπους να χρηματοδοτήσουμε τις φιλοδοξίες μας» είπε ο κ. Μητσοτάκης και επικαλούμενος τον πρόεδρο Μακρόν τόνισε: «Υπάρχει πρόθεση για ευρωπαϊκά ομόλογα, θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις, θα γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις ή θα κατεβάσουμε τον πήχη των προσδοκιών, δεν μπορούμε να τα έχουμε και τα δύο».

Για τη Μέση Ανατολή ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος συνομιλητης. «Παίξαμε τον ρόλο μας διακριτικά στην εκεχειρία Ισραήλ και Λιβάνου, έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την προστασία των χριστιανών της περιοχής, έχουμε ενδιαφέρον για προάσπιση ελευθερίας ναυσιπλοΐας».

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι «ζητούμε κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στη διπλωματική οδό», και τόνισε πως «θέλουμε να συμβάλουμε στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ». Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει ειρήνη στον Λιβάνο και να μπορέσει η κυβέρνηση να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Τι σηματοδοτεί η Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Σχέση Ελλάδας – Γαλλίας

Η ευρεία στρατηγική συμφωνία που υπέγραψαν πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν αναβαθμίζει και εμβαθύνει περαιτέρω τις ελληνογαλλικές σχέσεις σε μια πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία.

Η Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας σηματοδοτεί τη σύμπλευση και συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην οικονομία, την πολιτική προστασία, στο Μεταναστευτικό, στην τεχνολογία, στο περιβάλλον, στην παιδεία και στον πολιτισμό, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ε.Ε και διεθνών οργανισμών.

Πρόκειται για συμφωνία που κάνει την Ελλάδα πιο ασφαλή, αναβαθμίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και δημιουργεί περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες και συνέργειες σε σειρά τομέων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας.

Ελλάδα και Γαλλία γίνονται άξονας στον χώρο της Μεσογείου, με κοινές θέσεις υπέρ του Διεθνούς Δικαίου και της πολυμέρειας, στήριξη στο Δίκαιο της Θάλασσας και την UNCLOS, γεγονός που ενισχύει τα ελληνικά επιχειρήματα σε διεθνές επίπεδο.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμα καλύτερο συντονισμό με τη Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυροποιώντας τη θέση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, στήριξη στη φύλαξη των συνόρων και την αντιμετώπιση των διακινητών, αλλά και ενισχυμένη συνεργασία στην παιδεία.

Ταυτόχρονα, ανανεώνεται η ελληνογαλλική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα, του 2021. Η ανανέωση ισχύει για πέντε χρόνια (υπογράφηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών). Στη συνέχεια η συμφωνία θα ανανεώνεται αυτόματα (ανά 5ετία), εκτός αν κάποιο από τα δύο μέρη την καταγγείλει.

Μητσοτάκης και Μακρόν επιθεώρησαν τη φρεγάτα «Κίμων»

Νωρίτερα το πρωί, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκαν την πρώτη γαλλική φρεγάτα Belharra που παρέλαβε η Ελλάδα, τον «Κίμων».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος ενημερώθηκαν αρχικά από τον αρχηγό ΓΕΝ και τον αρχηγό Στόλου στην αίθουσα επιχειρήσεων για τις δυνατότητες του υπερσύγχρονου πολεμικού πλοίου, το πλέον προηγμένο στη Μεσόγειο, ενώ στη συνέχεια μετέβησαν στη γέφυρα του Κίμωνα.

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μακρόν συνομίλησαν με τον πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη, κυβερνήτη της ΦΓ ΚΙΜΩΝ. Ο Γάλλος πρόεδρος τον ρώτησε πόσες ημέρες ήταν στην Κύπρο. «Πάνω από 40 και ήταν μιας αφορμή να δούμε επί του πεδίου της δυνατότητες του πλοίου» απάντησε ο πλοίαρχος ο οποίος έκανε δώρο στον κ. Μακρόν τον θυρεό του «Κίμωνα».

Στη συνέχεια ο κ. Μακρόν υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών του «Κίμωνα», όπου έγραψε:

«Στη φρεγάτα «Κίμων», στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της.

Εδώ είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα. Με τα μελλοντικά μας σχέδια.

Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Εμανουέλ Μακρόν».

