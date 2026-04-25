Η διαβεβαίωση του Εμανουέλ Μακρόν δύο φορές χθες ότι «θα είμαστε εδώ» αν απειληθεί η ελληνική κυριαρχία, έδωσε τον τόνο και επισφράγισε το ιδιαίτερα θερμό κλίμα της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα. Σήμερα, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς Αμυνας Ελλάδας και Γαλλίας Νίκο Δένδια και Κατρίν Βοτρέν, θα επισκεφθούν στις 10 π.μ. τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», ένα απτό δείγμα της παραγωγικής στενής συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών ανάμεσα στις δύο χώρες. Θα ακολουθήσει συνάντηση των κ. Μητσοτάκη και Μακρόν στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 11.30 π.μ., υπογραφή συμφωνιών και δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Η ανανέωση της ελληνογαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει το άρθρο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής είναι η πρώτη από τις συμφωνίες που θα υπογραφούν σήμερα. Και επί της ουσίας επισφραγίζει την διαβεβαίωση που προφορικά διατύπωσε χθες ο κ. Μακρόν.

Αλλωστε, η Γαλλία διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα και η συμφωνία αμυντικής συνδρομής με τη χώρα μας είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Πολύ περισσότερο καθώς διατηρεί παραδοσιακά ισχυρούς δεσμούς και συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Η πρόσφατη ανταπόκριση των Παρισίων στην παροχή συνδρομής για την αμυντική θωράκιση της Κύπρου μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, αποτυπώνει τη διάθεση της Γαλλίας για αναβαθμισμένη παρουσία στο κομμάτι της ευρωπαϊκής άμυνας. Όπως και η κινητικότητα που έχει επιδείξει στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.

Αλλωστε, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης στο Μαξίμου. Οι τομείς της οικονομίας, της πολιτικής προστασίας, το θέμα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο είναι επίσης ζητήματα στα οποία θα αποτυπωθεί σήμερα κοινός βηματισμός μέσα και από την υπογραφή σχετικών συμφωνιών.

Είναι λίγο έως πολύ μια ατζέντα που αποτυπώνει σε επίπεδο διμερών σχέσεων το ζητούμενο για την Ε.Ε. συνολικά, όπως οι δύο ηγέτες το προσδιόρισαν χθες, στο πλαίσιο συζήτησης που είχαν με τον διευθυντή της «Καθημερινής» Αλέξη Παπαχελά για το μέλλον της Ευρώπης.

Εκεί που ο Γάλλος Πρόεδρος αξιολόγησε την μεταβαλλόμενη διεθνή συγκυρία ως μια ευκαιρία για την Ευρώπη, προκειμένου να αναδείξει τις δυνατότητές της και να αναδειχθεί ως εναλλακτικός πόλος στη διεθνή σκηνή.

Βεβαίως, όπως υπογράμμισαν τόσο ο Γάλλος Πρόεδρος όσο και ο Ελληνας πρωθυπουργός, απαιτούνται κινήσεις προς συγκεκριμένη κατεύθυνση για να γίνει αυτό, με προτεραιότητα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας. Σε μια σειρά από τομείς: από την άμυνα, την ενίσχυση της παραγωγής, την ενέργεια, την τεχνολογία, την ανταγωνιστικότητα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, όχι τυχαία, στην ανάγκη να μειωθεί το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη και μίλησε για επενδύσεις και στην πυρηνική ενέργεια, σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Είχε μιλήσει για την πυρηνική ενέργεια και κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι τον περασμένο Μάρτιο για την 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια. Και καθώς η Γαλλία διαθέτει τεχνογνωσία στον τομέα αυτό, είναι ένας από τους άξονες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών που μπαίνει στο τραπέζι δυναμικά.

