Χρυσές λίρες, επώνυμα ρολόγια υψηλής αξίας και οικογενειακά κοσμήματα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντικειμένων που καταλήγουν στα γκισέ της ProntoPegno Ελλάδας, καθώς ιδιώτες και επιχειρηματίες αναζητούν άμεση ρευστότητα χωρίς να αποχωριστούν οριστικά περιουσιακά στοιχεία με συναισθηματική ή επενδυτική αξία.

Σημαντικό μέρος των ενεχυριάσεων αφορά επίσης βέρες, χρυσές αλυσίδες και δαχτυλίδια. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια καταγράφεται σαφής μετατόπιση προς τις χρυσές λίρες, οι οποίες εμφανίζουν έντονη άνοδο, ενώ η χρήση βερών ως ενέχυρο υποχωρεί.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχειρηματία από τον κλάδο της εστίασης, ο οποίος προσκόμισε 44 χρυσές λίρες και τρία σπάνια χρυσά νομίσματα, λαμβάνοντας χρηματοδότηση 50.000 ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει χορηγήσει η εταιρεία στα τριάμισι χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά.

Η ελληνική θυγατρική του ιταλικού ομίλου Kruso Kapital λειτουργεί σήμερα κατάστημα στη Σόλωνος, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στις 22 Ιουνίου ανοίγει δεύτερο σημείο στον Πειραιά, στη Φίλωνος, με στόχο την εξυπηρέτηση της νότιας Αττικής και των κατοίκων των νησιών.

Από τους επιχειρηματίες στους μισθωτούς

Τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση της εταιρείας δείχνουν μια αγορά με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στα τέλη Μαΐου 2026, το ενεργό χαρτοφυλάκιο δανείων της ProntoPegno ανερχόταν σε περίπου 600.000 ευρώ, με 700 ενεργές συμβάσεις και 200 πελάτες. Το πρώτο τρίμηνο του 2024, το αντίστοιχο υπόλοιπο ήταν μόλις 160.000 ευρώ και αφορούσε 180 συμβάσεις.

Το προφίλ των πελατών αποτυπώνει μια πιο σύνθετη εικόνα από τη συνήθη αντίληψη για την αγορά ενεχυροδανεισμού. Περίπου το 20% των πελατών προέρχεται από τον επιχειρηματικό κόσμο, κυρίως μικρομεσαίους επαγγελματίες που χρειάζονται άμεση ρευστότητα για επιταγές ή άλλες έκτακτες υποχρεώσεις.

Η πλειονότητα, ωστόσο, αποτελείται από μισθωτούς που αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες οικονομικές ανάγκες, ενώ οι συνταξιούχοι αντιστοιχούν σε μικρότερο ποσοστό. Περίπου το 10% των πελατών είναι αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα, κυρίως Φιλιππινέζοι και Ινδοί, ομάδες που παραδοσιακά διατηρούν στενή σχέση με την αγορά και τη διακράτηση χρυσού.

Ρευστότητα σε λίγα λεπτά

Σύμφωνα με τον country manager της εταιρείας, Νίκο Κερμελή, κοινός παρονομαστής των πελατών είναι η ανάγκη για άμεση πρόσβαση σε μετρητά.

Το εύρος των συναλλαγών είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Ξεκινά από μικρά αντικείμενα για τα οποία χορηγήθηκε δάνειο μόλις 40 ευρώ και φτάνει έως χαρτοφυλάκια χρυσών λιρών που εξασφάλισαν χρηματοδότηση 50.000 ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως μέσα σε 10 έως 20 λεπτά.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε μετρητά έως το όριο των 500 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα ποσά χρησιμοποιείται αποκλειστικά τραπεζική μεταφορά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η μέση συναλλαγή ανέρχεται περίπου στα 1.000 ευρώ και η μέση διάρκεια των συμβάσεων φτάνει τους δυόμισι μήνες.

Επιτόκια, ασφάλιση και χαμηλές απώλειες

Η εταιρεία προβάλλει ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5% τον μήνα για βραχυχρόνιες συμβάσεις και στο 4,3% για συμβάσεις διάρκειας έξι μηνών, όταν στην αγορά τα αντίστοιχα επίπεδα κινούνται κατά μέσο όρο κοντά στο 10%.

Η μέγιστη διάρκεια μιας σύμβασης φτάνει τους έξι μήνες, με δυνατότητα μίας ανανέωσης, ενώ στο κόστος περιλαμβάνεται και η ασφάλιση του ενεχυριασμένου αντικειμένου. Σύμφωνα με τη διοίκηση, ορισμένοι πελάτες επιλέγουν την ενεχυρίαση και για λόγους ασφαλούς φύλαξης πολύτιμων αντικειμένων, ιδίως τους θερινούς μήνες.

Μόλις το 5% έως 7% των συμβάσεων λήγουν χωρίς αποπληρωμή, ποσοστό που, σύμφωνα με τη διοίκηση, θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλό ακόμη και για τα δεδομένα της μητρικής εταιρείας στην Ιταλία.

Οι λίρες και τα Rolex που οι πελάτες δεν θέλουν να χάσουν

Από τον Φεβρουάριο του 2026, η ProntoPegno επεκτάθηκε και στην αγορά χρυσού, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση πελατών για αξιόπιστη αποτίμηση πολύτιμων αντικειμένων.

Ειδική κατηγορία αποτελούν οι χρυσές λίρες. Επειδή πρόκειται για νόμισμα, δεν επιτρέπεται να λιώσουν, ενώ η αδειοδοτημένη αγοραπωλησία χρυσών νομισμάτων παραμένει προνόμιο της Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας Πειραιώς. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία προσφέρει αποκλειστικά υπηρεσίες ενεχυρίασης για τις λίρες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι χρυσές λίρες και τα επώνυμα ρολόγια είναι τα δύο αντικείμενα που οι πελάτες δυσκολεύονται περισσότερο να αποχωριστούν.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση Rolex αξίας περίπου 20.000 ευρώ, το οποίο ενεχυριάστηκε από κάτοικο της περιφέρειας που δεν επιθυμούσε να γίνει γνωστή η συναλλαγή στον τόπο διαμονής του. Για τα επώνυμα ρολόγια, η εταιρεία χορηγεί χρηματοδότηση έως και στο 50% της τρέχουσας εμπορικής αξίας τους, εφόσον συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Επέκταση με νέο κατάστημα στον Πειραιά

Παρότι μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε μόνο ένα κατάστημα, η εταιρεία δέχεται καθημερινά αιτήματα από περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Η αυξημένη ζήτηση από την περιφέρεια αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για την επιλογή του Πειραιά ως δεύτερου σημείου.

Πέρα από το νέο κατάστημα στη Φίλωνος, στους σχεδιασμούς περιλαμβάνεται η δημιουργία καταστήματος στα νότια προάστια της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα. Η διοίκηση εξετάζει επίσης τουλάχιστον δύο ακόμη επεκτάσεις στην ελληνική αγορά μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Μια αγορά χωρίς σαφή εικόνα

Το συνολικό μέγεθος της αγοράς ενεχυροδανεισμού στην Ελλάδα παραμένει ουσιαστικά άγνωστο. Σύμφωνα με τον Νίκο Κερμελή, πρόκειται για αγορά τριψήφιου αριθμού εκατομμυρίων ευρώ, μεγάλο μέρος της οποίας λειτουργεί χωρίς επαρκή καταγραφή και διαφάνεια.

Η αγορά είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένη, με εκατοντάδες ενεχυροδανειστήρια, μετά και το κλείσιμο του κρατικού ενεχυροδανειστηρίου που λειτουργούσε υπό το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και είχε ξεκινήσει το 1934 ως «τράπεζα ελεημοσύνης».

Το κενό εποπτείας αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς. Τα ενεχυροδανειστήρια αδειοδοτούνται και ελέγχονται από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ στην Ιταλία υπάγονται στην εποπτεία της Banca d’Italia ως μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η διοίκηση της ProntoPegno υποστηρίζει ότι επιχειρεί να διαφοροποιηθεί μέσα από διαδικασίες διαφάνειας, ασφαλείς συναλλαγές και σαφείς όρους χρηματοδότησης, σε μια αγορά που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητη.

Διπλασιασμός τζίρου και στόχος κερδοφορίας το 2028

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του 2025, η εταιρεία «Έτοιμο Ενέχυρο Μονοπρόσωπη Α.Ε.» σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών της, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 1,139 εκατ. ευρώ, έναντι 631.695 ευρώ το 2024.

Παρά την αύξηση των εσόδων, η εταιρεία παραμένει ζημιογόνος, καταγράφοντας ζημίες προ φόρων 474.863 ευρώ, μειωμένες κατά περίπου 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα ίδια κεφάλαια παραμένουν αρνητικά, στα -369.544 ευρώ, καθώς η ανάπτυξη χρηματοδοτείται κυρίως μέσω ενδοομιλικών δανείων 1,208 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2025 η εταιρεία απασχολούσε τρεις εργαζόμενους, ενώ η διοίκηση τοποθετεί τον στόχο κερδοφορίας στο 2028, συνδέοντάς τον με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων.

Η ProntoPegno ανήκει στον ιταλικό όμιλο Kruso Kapital, ο οποίος είναι εισηγμένος στην αγορά Euronext Growth Milan και αποτελεί θυγατρική της Banca CF+. Εκτός από τον ενεχυροδανεισμό, ο όμιλος δραστηριοποιείται στις δημοπρασίες έργων τέχνης, αντικειμένων design και ειδών πολυτελείας μέσω του οίκου Kruso Art, απασχολώντας συνολικά 154 εργαζόμενους σε Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα.

Πρόσφατα ανακοίνωσε τη συγχώνευση χαρτοφυλακίου 1,6 εκατ. ευρώ στη Γένοβα, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης μέσω εξαγορών. Στην Ελλάδα, αντίστοιχες κινήσεις εξετάστηκαν το 2022, αλλά δεν προχώρησαν, καθώς κανένα από τα υπάρχοντα δίκτυα δεν ανταποκρίθηκε στα κριτήρια διαφάνειας που έθεσε η μητρική.

Capital.gr