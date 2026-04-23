Σε υπογραφή συμφωνίας SOFA θα προχωρήσουν τον ερχόμενο Ιούνιο Κύπρος και Γαλλία, κάνοντας ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα στη συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η συμφωνία, η οποία θα επιτρέπει σε γαλλικά στρατεύματα να βρίσκονται στο νησί, αποτελεί ένα από τα κυριότερα σημεία στα οποία κατέληξαν οι Πρόεδροι Κύπρου και Γαλλίας κατά τη συνάντησή τους στη Λευκωσία.

Τι σημαίνει για τη Λευκωσία

Τόσο για την Κύπρο όσο και για τη Γαλλία, κεντρικός άξονας των διμερών σχέσεων παραμένει η συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Για τη Λευκωσία, η Γαλλία αποτελεί σημαντικό πυλώνα ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αναβάθμιση της ναυτικής βάσης στο Μαρί, η συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE με ουσιαστική συμμετοχή κυπριακών εταιρειών, η επικείμενη υπογραφή της συμφωνίας SOFA, καθώς και η διεύρυνση της επιχειρησιακής συνεργασίας μέσα από κοινές ασκήσεις, αξιοποίηση υποδομών και ενισχυμένη παρουσία, συνθέτουν ένα συνεκτικό πλαίσιο εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας.

Η Λευκωσία, όπως επεσήμαναν κυβερνητικοί κύκλοι που μίλησαν στον «Φ», αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνέχιση και εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας, καθώς και στην κοινή προσπάθεια για ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, ιδίως μέσω της θεσμικής και πρακτικής ενίσχυσης της ρήτρας συνδρομής της ΕΕ.

Θα φιλοξενούνται γαλλικές δυνάμεις

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στις δηλώσεις του μετά τις συνομιλίες με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ανέφερε πως η συμφωνία SOFA θα υπογραφεί τον ερχόμενο Ιούνιο. Η Γαλλία, είπε, είναι υπερήφανη που αποτελεί έναν από τους προνομιακούς εταίρους της Κύπρου στον τομέα της άμυνας, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όπλων, προσθέτοντας ότι συζήτησε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας με νέες εταιρικές σχέσεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, με τη σειρά του, σημείωσε πως στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας η συνεργασία ενισχύεται «ουσιαστικά», αναφέροντας ότι εντός Ιουνίου θα υπογραφεί η Συμφωνία SOFA που θα αφορά τη φιλοξενία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος στο πλαίσιο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Σημείωσε ακόμη ότι μόλις πριν από δύο μέρες πραγματοποιήθηκε κοινή άσκηση ανάμεσα στην Εθνική Φρουρά και τις Γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ η συνεργασία αυτή ενισχύεται και μέσω του μηχανισμού SAFE.

Σχετικά με το SAFE, είπε ότι οι δύο χώρες προχωρούν σε κοινές προμήθειες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται συνέργειες ανάμεσα στη γαλλική αμυντική βιομηχανία «με το αναπτυσσόμενο και πολλά υποσχόμενο κυπριακό οικοσύστημα». Όλα αυτά, σημείωσε, «συμβάλλουν καθοριστικά και στον κοινό μας στόχο για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Οι διμερείς σχέσεις

Οι σχέσεις Κύπρου και Γαλλίας βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο, όπως άλλωστε ανέφερε και ο Πρόεδρος Μακρόν κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Η υπογραφή της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης στο Παρίσι στις 15 Δεκεμβρίου 2025 και το Σχέδιο Δράσης 2026 έως 2030 συγκροτούν το θεσμικό υπόβαθρο μιας από τις πιο ολοκληρωμένες και βαθιές εταιρικές σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλο κράτος.

Σε δηλώσεις του, μετά την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Γάλλο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλωσόρισε τον κ. Μακρόν στην Κύπρο για δεύτερη φορά μόλις σε 45 μέρες. Η πρώτη επίσκεψη στις 9 Μαρτίου, είπε, «σηματοδότησε την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη και αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο αλλά και την ίδια την Ευρώπη». «Ο κυπριακός λαός δεν θα ξεχάσει ποτέ την ουσιαστική σας βοήθεια που αποτελεί και ένδειξη της διαχρονικής φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στη Γαλλία και την Κύπρο», είπε στον κ. Μακρόν.

Από την πλευρά του, ο κ. Μακρόν, αφού εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συναδέλφους του Γάλλου ειρηνευτή, ο οποίος υπέκυψε χθες στα τραύματά του κατά τη διάρκεια επίθεσης στον Λίβανο το περασμένο Σάββατο, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την υποδοχή πριν από την άτυπη σύνοδο κορυφής και εξέφρασε την ευαρέσκειά του για το γεγονός πως ο ίδιος και η αντιπροσωπεία του βρίσκονται στο πλευρό της χώρας, «επειδή αυτό έχει σημασία και επειδή η Γαλλία αγαπά την Κύπρο».

«Και ο ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό της χώρας σας, πράγματι, όταν οι καιροί είναι δύσκολοι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου τον περασμένο μήνα, αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισκεφθήκαμε μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την αεροπορική βάση της Πάφου, όπου επιβεβαιώσαμε την αδιάκοπη αλληλεγγύη μας προς τη χώρα σας, διότι πρόκειται για αλληλεγγύη προς έναν φίλο, αλλά και για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτό δίνει άμεσο και πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο σε αυτό που μόλις υπενθυμίσατε, δηλαδή στα ευρωπαϊκά κείμενα που προβλέπουν μια τέτοια αλληλεγγύη», ανέφερε στη συνέχεια.