Στη Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο θα έχει την έδρα της η Κυπριακή Ακτοφυλακή. Η δημιουργία της πήρε χθες πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σχετική πρόταση παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία περιλαμβάνεται το μοντέλο κάτω από το οποίο θα λειτουργεί η Κυπριακή Ακτοφυλακή, τα τμήματα που θα τεθούν κάτω από την ομπρέλα της, ενώ σχετικά νομοσχέδια θα σταλούν στη Βουλή ώστε να γίνει κατορθωτή η μετακίνηση υπηρεσιών που αυτή τη στιγμή ανήκουν σε άλλα υπουργεία.

Η Ακτοφυλακή θα λειτουργεί πλέον ως ανεξάρτητη Υπηρεσία και θα αναλάβει το σύνολο των αρμοδιοτήτων επιτήρησης, ελέγχου και επιβολής της νομοθεσίας, από την ακτογραμμή μέχρι τα όρια ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ και στην περιοχή Έρευνας και Διάσωσης. Για υλοποίηση της πρότασης, θα συσταθεί Επιτροπή από τα εμπλεκόμενα Τμήματα ώστε να γίνει ομαλά και γρήγορα η μετάβαση των μέσων που θα τεθούν κάτω από την Ακτοφυλακή. Η νέα Υπηρεσία θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη και θα έχει ως ευθύνη την επιτήρηση των ακτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι μόνο και για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η συγχώνευση υφιστάμενων υπηρεσιών διαφόρων υπουργείων που διαθέτουν πλωτά και εναέρια μέσα, όπως η Λιμενική και η Μοίρα Ελικοπτέρων της Αστυνομίας, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, η Υδρογραφική Υπηρεσία και άλλοι συναφείς φορείς.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Ακτοφυλακή θα εδρεύει στη Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, γι’ αυτό και τα έργα αναβάθμισής της περιλαμβάνουν υποδομές που θα αφορούν και τα σκάφη που θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αλλά και διοικητικές υποδομές. Όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός Δικαιοσύνης τον περασμένο μήνα, μετά από διυπουργική σύσκεψη για το θέμα, κύριος στόχος της πρωτοβουλίας, είναι η ενίσχυση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων θαλάσσιας επιτήρησης και ασφάλειας, με την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος στον ελάχιστο χρόνο και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τη Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ επικεφαλής της αναμένεται ότι θα τεθεί άτομο με ευρεία γνώση των ζητημάτων που θα καλύπτει η νέα Υπηρεσία και δεν θα προέρχεται από τις τάξεις της Αστυνομίας.