Η διαδικασία της ψηφοφορίας εκτυλίσσεται απολύτως ομαλά και στα 136 εκλογικά κέντρα της επαρχίας Πάφου, με το κλίμα να είναι ήρεμο και τους πολίτες να ασκούν το ιερό δικαίωμα της ψήφου και να αποχωρούν χωρίς προβλήματα.

Σε μια μόνο περίπτωση τα πνεύματα άναψαν πρόσκαιρα, όχι όμως για τα πολιτικά, αλλά για τα αθλητικά πράγματα και συγκεκριμένα για το Final Four που διεξάγεται σήμερα στην Αθήνα.

Ένας ψηφορόρος εμφανίσθηκε στο εκλογικό κέντρο που ψηφίζει, σε κοινότητα της περιαστικής περιοχής, με το μπλουζάκι του Παναθηναικού και το όνομα του Κέντρικ Ναν. Αυτό ήταν αρκετό για να προκαλέσει τη σχετική καζούρα από ψηφοφόρους, προφανώς μη παναθηναικών αισθημάτων, με αντικείμενο την απουσία των πρασίνων από τους τελικούς και το ενδεχόμενο να σηκώσει την κούπα ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα των πρασίνων.

Καζούρα αρκετή για να προκαλέσει την απάντηση του οπαδού του τριφυλιού, με αναφορές για την διαιτητική αβάντα των ερυθρόλευκων, με αποτέλεσμα στιγμιαία τα πράγματα να δείχνουν να σοβαρεύουν. Ευτυχώς όμως, αμέσως μετά, αποφάσισαν όλοι να αφήσουν στην άκρη τα οπαδικά και να ασχοληθούν με τα της κάλπης.