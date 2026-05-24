Όλα κύλησαν βάσει σχεδιασμού στις 7.00 ακριβώς το πρωί και οι κάλπες άνοιξαν κανονικά σε όλα τα εκλογικά κέντρα της Πάφου για την σημερινή εκλογή των 56 μελών του νέου Κοινοβουλίου. Μια εκλογική αναμέτρηση που αποκτά ιδιαίτερη σημειολογική αξία για την εκλογική περιφέρεια Πάφου, αφού οι παραδοσιακά τέσσερις βουλευτές που εκλέγει πλέον αυξάνονται σε πέντε, ενώ και οι σταυροί προτίμησης γίνονται αντίστοιχα δύο αντί του ενός.

Συνολικά 47.384 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι θα ασκήσουν το ιερό δικαίωμα της ψήφου από τις 7.00πμ μέχρι τις 6.00μμ, με την καθιερωμένη ωριαία διακοπή στις 12 το μεσημέρι. Το ψηφοδέλτιο της Πάφου, πράσινου χρώματος, αποτελείται από 16 συνολικά συνδυασμούς, 10 εκ των οποίων με πέντε υποψήφιους, δυο συνδυασμοί με τέσσερεις υποψηφίους, ένας συνδυασμός με τρεις υποψηφίους, ένας με δυο και δυο συνδυασμοί με από ένα μόνο υποψήφιο. Στην Πάφο κατέρχονται και δυο ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

​Όπως είχε δηλώσεις την ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων η Έφορος Εκλογής, Έπαρχος Πάφου Ευφροσύνη Γεωργίου, το 74,60% των όσων διεκδικούν σήμερα την ψήφο των πολιτών της Πάφου είναι άντρες και μόλις το υπόλοιπο 25,40% είναι γυναίκες.

​Συνολικά σήμερα λειτουργούν στην εκλογική περιφέρεια Πάφου 136 εκλογικά κέντρα, εκ των οποίων το ένα λειτουργεί στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και αφορά σε εκλογή του αντιπροσώπου των Μαρωνιτών.