Οι διεργασίες για τη δημιουργία ενός ισχυρού συνδυασμού για να αναλάβει τη διοίκηση της Ανόρθωσης, έχουν κορυφωθεί. Οι επόμενες ώρες θα «γεννήσουν» εξελίξεις, καθώς θα διαπιστωθεί αν η πρωτοβουλία ομάδας επιφανών φίλων της «Κυρίας» θα προχωρήσει μέχρι την εκλογική Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου. Στην παρούσα φάση δεν έχει γίνει γνωστό κατά πόσο τα άτομα αυτά είναι σε επικοινωνία με τη διοίκηση Κυριάκου Πραστίτη ή αν υπάρχει οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας.

Το βέβαιο είναι ότι η πρωτοβουλία αυτή, δεν κινείται σε λογική αντιπαράθεσης με τη σημερινή διοίκηση, αλλά να δοθεί η δυνατότητα στο οικοδόμημα της Ανόρθωσης να μπορεί να ελπίζει σε καλύτερες μέρες. Άλλωστε, οι σημερινοί διοικούντες, ο Κυριάκος Πραστίτης και οι συνεργάτες του, έχουν αναφέρει κατ’ επανάληψη ότι σε περίπτωση που υπάρχει διάδοχη κατάσταση, θα την καλωσορίσουν.

Στις πρώτες συναντήσεις των φίλων της ομάδας της Αμμοχώστου που θέλουν να συμμετάσχουν στη διοίκηση, εκφράστηκε η βεβαιότητα για τη δυνατότητα να μπει άμεσα στο ταμείο ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκ ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο goal.