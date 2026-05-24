Στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου έφθασε 15 λεπτά μετά τις 10.00πμ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όπου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έτυχε ξανά θερμής υποδοχής από πολλούς πολίτες που τον ανέμεναν στη γενέτειρα του.

Ο Πρόεδρος συνοδευόταν από την σύζυγο του και εισήλθε στο κέντρο όπου ψήφιζε, πήρε το ψηφοδέλτιο του και κατευθύνθηκε πίσω από το παραβάν, όπου παρέμεινε για ελάχιστα δευτερόλεπτα μόνο. Σχολιάζοντας το γεγονός αυτό στους δημοσιογράφους, είπε χαρακτηριστικά: “Αλίμονο, έχω σαφή άποψη και πολιτική θέση”.

Είναι σημαντική η σημερινή εκλογική διαδικασία και μας αφορά όλους, ανέφερε στις δηλώσεις του. Ωε εκτελεστική εξουσία θέλουμε μια Βουλή που να συνεργάζεται μαζί μας για να παράγουμε έργο, να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η χώρα μας και να ευημερεί ο λαός μας.

Ερωτηθείς αν ψήφισε ένα ή δύο υποψηφίους, όπως έχει από φέτος δικαίωμα, χαμογέλασε απαντώντας ότι δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχουν τα προγράμματα, τόνισε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απάντησε επίσης σε σχετικές ερωτήσεις ότι απόψε σαφώς θα παρακολουθεί τα αποτελέσματα των εκλογών, αλλά θα ενημερώνεται όπως τόνισε και για τον τελικό του Final Four της Αθήνας με τον αγαπημένο του Ολυμπιακό Πειραιώς.

“Είμαι οπαδός του”, τόνισε, ” όπως βεβαίως και της Πάφος FC. Και την Παρασκευή θα είμαι στο ΓΣΠ για τον τελικό Κυπέλλου¨.