Οι Κύπριες, θηλάζουν τα βρέφη τους αμέσως μετά τη γέννησή τους, ωστόσο, το ποσοστό αρχίζει να μειώνεται με την πάροδο των πρώτων μηνών και πέφτει σε επίπεδα χαμηλότερα των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μέχρι που να φθάσει το βρέφος στην ηλικία των έξι μηνών. Το υπουργείο Υγείας ετοίμασε την Εθνική Πολιτική Μητρικού Θηλασμού 2026 – 2030, την οποία και έθεσε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, καλώντας τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τους απλούς πολίτες, εάν το επιθυμούν, να υποβάλουν σχόλια και εισηγήσεις.

Σε γενικές γραμμές, η προτεινόμενη Εθνική Πολιτική, στοχεύει στην ενίσχυση της υποστήριξης των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό, στην καλύτερη καθοδήγησή τους από επαγγελματίες υγείας, στην ενημέρωση της κοινωνίας και στην προώθηση φιλικού περιβάλλοντος για τον θηλασμό, τόσο στην κοινότητα, όσο και στην εργασία.

Η πολιτική επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες προστασίας, προαγωγής και υποστήριξης του μητρικού θηλασμού και περιλαμβάνει δράσεις που εμπλέκουν στην προσπάθεια τις υπηρεσίες υγείας, τα μαιευτήρια, την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, την ενημέρωση της κοινωνίας, το εργασιακό περιβάλλον και τη συλλογή δεδομένων για την παρακολούθηση των ποσοστών θηλασμού. Έμφαση, στην προτεινόμενη Πολιτική, δίδεται στο κεφάλαιο εργασία και μητέρα με στόχο πάντα τη συνέχιση του θηλασμού και μετά την επιστροφή της γυναίκας στα επαγγελματικά της καθήκοντα.

Η Πολιτική προτείνει, μεταξύ άλλων, προώθηση φιλικών προς τον θηλασμό χώρων εργασίας, ευαισθητοποίηση εργοδοτών, ενημέρωση για τα δικαιώματα των εργαζόμενων μητέρων, ενώ τονίζεται η ανάγκη συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία, μέσα από την Πολιτική, δίνεται στον ρόλο των μαιευτηρίων, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημαντικότερες δομές στήριξης για τη μητέρα.

Η Πολιτική προβλέπει την προώθηση πρακτικών που διευκολύνουν την έγκαιρη έναρξη του θηλασμού, αμέσως μετά τη γέννηση και τη συστηματική ενημέρωση των μητέρων πριν από την έξοδό τους από τις μαιευτικές κλινικές. Κατ΄ επέκταση αυτού, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της Πολιτικής αφορά την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας με το προσχέδιο να προβλέπει την ενίσχυση της κατάρτισης μαιών, παιδιάτρων, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών που εμπλέκονται στη φροντίδα μητέρας και παιδιού.

Προβλέπεται επίσης η ενίσχυση του ρόλου των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη συμβουλευτική καθοδήγηση των μητέρων μετά την έξοδο από το μαιευτήριο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η υποστήριξη δεν διακόπτεται στο νοσοκομειακό περιβάλλον αλλά συνεχίζεται στο οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο της καθημερινότητας. Η Πολιτική επισημαίνει και τη σημασία της υποστήριξης της γυναίκας σε επίπεδο κοινότητας, στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, δηλαδή. Προς τον σκοπό αυτό, προτείνεται η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού με την ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής του μητρικού θηλασμού να αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής.

Σημαντικός άξονας της Πολιτικής αφορά επίσης τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων μέσω της ενίσχυσης του ρόλου της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού και της ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικών δομών και κοινωνικών οργανώσεων.