Καμιά στοιχειοθέτηση των όσων ισχυρισμών προβάλλονται μέσα από τα μηνύματα που περιήλθαν στην κατοχή της επονομαζόμενης «Σάντης» και δημοσίευσε ο Μακάριος Δρουσιώτης, δεν έχει προκύψει από τις έρευνες του κλιμακίου ανακριτών.

Αυτό προκύπτει από τη συνοπτική έκθεση του ειδικού κλιμακίου που συστάθηκε για να εξετάσει τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη και τα μηνύματα της «Σάντης», στην οποία καταγράφονται τα ευρήματα από τις έρευνες εδώ και ενάμιση μήνα. Η έκθεση παραδόθηκε την περασμένη βδομάδα στον αρχηγό Αστυνομίας και χθες δόθηκε και στον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή. Ο τελευταίος είχε χθες συνάντηση με την ηγεσία της Αστυνομίας και τους επικεφαλής του κλιμακίου των ανακριτών, όπου συζήτησε το ζήτημα όχι όμως τη μαρτυρία που προέκυψε.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο υπουργός θα μελετήσει την έκθεση και ακολούθως θα ενημερώσει σχετικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως αναφέρεται, οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση επί του θέματος θα γίνει μετά την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι στην ενημέρωση της Κυβέρνησης από την Αστυνομία, εκτιμάται ότι θα αναφέρονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν εδώ και που κατέδειξαν πως όλοι οι ισχυρισμοί που εκφράζονται μέσα από τα μηνύματα ή προκύπτουν από δήθεν συνομιλίες, δεν ευσταθούν. Η Αστυνομία έχει εξετάσει έναν προς έναν όλους τους ισχυρισμούς που προβλήθηκαν, όπως για παράδειγμα για τη δήθεν εργοδότηση της «Σάντης» στο Προεδρικό, τη μετάβασή της στη Γερμανία, την απόκτηση τριών παιδιών με αναφορές στο όνομα πρώην δικαστικού κ.ά. και από τα δεδομένα που προέκυψαν, καταρρίφθηκαν. Συγκεκριμένα, έχουν καταρριφθεί:

– Ο ισχυρισμός ότι απέκτησε τρία παιδιά με τον πρώην δικαστή και το ένα απεβίωσε. Η «Σάντη» μέσα από έρευνες στο ληξιαρχείο έχει μόνο ένα παιδί με πατέρα άλλο από τον δικαστή.

– Ο πατέρας της ναι μεν απεβίωσε λόγω πράξης αυτοχειρίας, αλλά όχι με τον τρόπο που υπήρχε ισχυρισμός ούτε και για τον λόγο που εκφράστηκε.

– Ότι εργάστηκε στο Προεδρικό. Οι έρευνες έδειξαν ότι ουδέποτε εργοδοτήθηκε στο Προεδρικό, τουναντίον την περίοδο όπου αναφέρονται οι ισχυρισμοί εργαζόταν σε ιδιωτική εταιρεία στην Κύπρο (Ιούνιο ’20 – Νοέμβριο ’21).

– Ουδέποτε εργοδοτήθηκε σε εταιρεία που σχετιζόταν με την αδελφότητα των Ροδόσταυρων.

– Ουδέποτε τραυματίστηκε στο χέρι όπως έδειχνε η φωτογραφία που εμφανιζόταν σε ένα μήνυμα, η οποία και αποδείχθηκε ότι ήταν κλεμμένη από το διαδίκτυο.

– Το στέιτμεντ που παρουσιάζεται ο πρώην δικαστής να της έδωσε €250.000 είναι πλαστό.

– Ουδέποτε ταξίδεψε στη Γερμανία για να μείνει σε κέντρο προστασίας θυμάτων βίας. Το επίμαχο διάστημα εργαζόταν σε εταιρεία στην Κύπρο. Έρευνες σε προσωπικούς γιατρούς αλλά και στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, έδειξαν ότι το διάστημα που την ήθελαν να είναι στην Γερμανία, αυτή βρισκόταν στην Κύπρο. Αυτό επιβεβαιώνουν και οι εργοδότες της.

– Η «Σάντη» έχει μόνο ένα παιδί, από πρόσωπο που υπέδειξε η ίδια και με δικαστική απόφαση αυτός υποχρεώθηκε να το αναγνωρίσει.

– Ουδέποτε πήγε στη Νίκαια σε έπαυλη που δήθεν ανήκε στον πρώην δικαστή. Η φωτογραφία που η ίδια έλεγε ότι την έδειχνε μπροστά από κόκκινη Porsche στη Νίκαια ήταν κλεμμένη από Ε/κ φοιτήτρια η οποία την αναγνώρισε και παρέδωσε και την πραγματική φωτογραφία.

– Οι ισχυρισμοί για εξαγορά της σιωπής της από την αδελφότητα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δεν επιβεβαιώθηκαν μετά και το άνοιγμα των τραπεζικών της λογαριασμών.

Το μόνο που επιβεβαιώθηκε ήταν η αποστολή απειλητικού μηνύματος προς τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, για το οποίο ενημερώθηκε ο αδελφός του, τέως Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης και ο οποίος με τη σειρά του αποτάθηκε στον πρώην δικαστή. Ο πρώην δικαστής, όπως μας αναφέρθηκε, μόλις έλαβε το μήνυμα διερωτήθηκε πώς προέκυψε το ζήτημα χωρίς να λαμβάνει απάντηση.

Τώρα, η Αστυνομία αναμένεται ότι θα θέσει το φάκελο της υπόθεσης ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας όσον αφορά στα ευρήματά της ενώ αναμένονται οι απαντήσεις από την Europol και το FBI.