Το Κακουργιοδικείο που συνεδρίασε σήμερα στην Πάφο, επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα ετών σε 36χρονο, αφού τον βρήκε ένοχο σε σχέση με υπόθεση που αφορούσε την παράνομη κατοχή κάνναβης με σκοπό την προμήθεια.

Παράλληλα, το Δικαστήριο επέβαλε στον 36χρονο ποινή φυλάκισης τριών ετών για το αδίκημα της αμελούς οδήγησης.

Το Δικαστήριο διέταξε όπως οι ποινές συντρέχουν.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 35χρονου τότε στις 14/05/2025 όταν τον ανέκοψαν για έλεγχο με το αυτοκίνητο του. Κατά την ανακοπή, το όχημα του 35χρονου συγκρούστηκε με δύο υπηρεσιακά οχήματα και ακινητοποιήθηκε.

Ακολούθησε έρευνα όπου εντός του οχήματος εντοπίστηκε μια ταξιδιωτική τσάντα η οποία περιείχε ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, μικτού βάρους 10 κιλών και 41 γραμμαρίων.

Ο 35χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα ενώ σε περαιτέρω έλεγχο, εντοπίστηκε εντός του οχήματος ποσότητα άσπρης σκόνης που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, μικτού βάρους μισού γραμμαρίου περίπου.

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε έρευνα σε υποστατικό το οποίο διαχειρίζεται καθώς και στην οικία του, όπου εντοπίστηκε ποσότητα πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, μικτού βάρους 2 κιλών και 509 γραμμαρίων.