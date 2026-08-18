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Στην Κολομβία βρέθηκε η Σακίρα, μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ανακοινώνοντας οικονομική στήριξη για την αποκατάσταση και ανοικοδόμηση σχολείων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
Η Κολομβιανή τραγουδίστρια επισκέφθηκε τον νομό Τσοκό, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό της 10ης Αυγούστου, μαζί με τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Χάουαρντ Μπάφετ.
Μέσω του ιδρύματός της Pies Descalzos, το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, η Σακίρα έχει στηρίξει την κατασκευή σχολείων και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους.
Περισσότερα από 2.800 σχολεία σε ολόκληρη την Κολομβία υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό, αρκετά από αυτά στον Τσοκό, όπου ζουν κυρίως κοινότητες αυτοχθόνων και Αφροκολομβιανών.
Μιλώντας από το Κιμπντό, πρωτεύουσα του νομού, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ανησυχία της ότι, μετά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, πολλές από τις σχολικές υποδομές ενδέχεται να μην αποκατασταθούν.
«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι, μόλις αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά τα σχολεία δεν θα ανοικοδομηθούν και ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι θα ξεχαστούν», δήλωσε.
Σύμφωνα με τη Σακίρα, έχουν ήδη συγκεντρωθεί 1 εκατ. δολάρια για τις ανάγκες της ανοικοδόμησης. Τα χρήματα αναμένεται να διατεθούν για επισκευές σχολικών κτιρίων, την αποκατάσταση ιδρύματος τεχνικής εκπαίδευσης και την ανέγερση 10 νέων σχολείων.
Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην Κολομβία και στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους.