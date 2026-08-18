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Στην Κολομβία βρέθηκε η Σακίρα, μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ανακοινώνοντας οικονομική στήριξη για την αποκατάσταση και ανοικοδόμηση σχολείων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια επισκέφθηκε τον νομό Τσοκό, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό της 10ης Αυγούστου, μαζί με τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Χάουαρντ Μπάφετ.

Μέσω του ιδρύματός της Pies Descalzos, το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, η Σακίρα έχει στηρίξει την κατασκευή σχολείων και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους.

🇨🇴 La cantante colombiana Shakira y el filántropo Howard Buffett visitaron este lunes la ciudad de Quibdó para evaluar los daños provocados por el terremoto de magnitud 7,4.



La artista anunció una inversión de 1,25 millones de dólares destinada a la reconstrucción de escuelas… August 18, 2026

Περισσότερα από 2.800 σχολεία σε ολόκληρη την Κολομβία υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό, αρκετά από αυτά στον Τσοκό, όπου ζουν κυρίως κοινότητες αυτοχθόνων και Αφροκολομβιανών.

Μιλώντας από το Κιμπντό, πρωτεύουσα του νομού, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ανησυχία της ότι, μετά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, πολλές από τις σχολικές υποδομές ενδέχεται να μην αποκατασταθούν.

shakira ha anunciado que construira 10 escuelas en el chocó con su fundación pies descalzos y el empresario howard buffett, además de donar 1 millón de dólares para la reconstrucción del departamento



jueputa, enserió que en colombia no tenemos artista mas grande esta mujer ❤️‍🩹🇨🇴 pic.twitter.com/1oRNiSXDP0 — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖗 (@hey_timor) August 17, 2026

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι, μόλις αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά τα σχολεία δεν θα ανοικοδομηθούν και ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι θα ξεχαστούν», δήλωσε.

Σύμφωνα με τη Σακίρα, έχουν ήδη συγκεντρωθεί 1 εκατ. δολάρια για τις ανάγκες της ανοικοδόμησης. Τα χρήματα αναμένεται να διατεθούν για επισκευές σχολικών κτιρίων, την αποκατάσταση ιδρύματος τεχνικής εκπαίδευσης και την ανέγερση 10 νέων σχολείων.

🔵 Shakira anunció la construcción de 10 nuevas escuelas en el Chocó tras el terremoto.



🔹 Durante su visita a Quibdó, la artista aseguró que se busca unir esfuerzos del sector privado, fundaciones y el Gobierno para avanzar en la reconstrucción educativa. pic.twitter.com/AlWwsL3MKm — La FM (@lafm) August 17, 2026

Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην Κολομβία και στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους.

iefimerida.gr