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Παρόλο που συνεχίζεται η συζήτηση στη Λάρνακα για το εάν θα έπρεπε ή όχι να γίνει τόσο ευρεία ανάπλαση στο Παττίχειο Πάρκο, που βρίσκεται σε περιοχή natura, το ζητούμενο, που ήταν η αύξηση της επισκεψιμότητας στο χώρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, επιτυγχάνεται.

Δεκάδες άτομα, ανάμεσά τους οικογένειες με παιδιά, συρρέουν καθημερινά στο χώρο για να περπατήσουν στην εντυπωσιακή γέφυρα και να δουν τη λίμνη, ενώ κατάμεστοι είναι και οι παιδότοποι, τόσο στο χώρο του εστιατορίου, όσο και στο μικρό εκδρομικό χώρο με ξύλινα παιχνίδια. Την παράσταση κλέβει η θέα από τα σημεία θέασης, ειδικά την ώρα που δύει ο ήλιος.

Ν.Χ