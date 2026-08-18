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Αν είναι ένα θέμα, το οποίο εδώ και χρόνια το ακούμε, είναι αυτό με τους ναυαγοσώστες.

Τα ωράρια εργασίας τους, σε ποιους πύργους πρέπει να βρίσκονται, μέχρι πότε κ.λπ. Συζητούν, ξανασυζητούν και όπως φαίνεται, λύσεις που να λειτουργούν στην πράξη δεν βρίσκουν. Κατά τα άλλα, όλοι αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα του επαγγέλματος και της κατάρτισης αυτών των επαγγελματιών στη διάσωση ανθρώπων και στη δημόσια ασφάλεια. Τώρα, με αφορμή και άλλα περιστατικά πνιγμών το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο. Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά ψάχνουμε λύσεις αφού συνέβη το μοιραίο. Θα τις βρούμε όμως ή θα μείνουμε στα ίδια μέχρι παρακάτω και βλέπουμε;

Ε!