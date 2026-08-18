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Με μεικτές τάσεις και ήπιες απώλειες κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ενισχύουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Στο επενδυτικό κλίμα βαραίνει η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις αγορές να εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στις τιμές της ενέργειας, στα επιτόκια και στο κόστος χρηματοδότησης.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,27% στις 654,60 μονάδες, με τις ισχυρότερες πιέσεις να καταγράφονται στη Γερμανία και την Ιταλία.

Οι ευρωπαϊκοί δείκτες

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX υποχωρεί κατά 0,52% στις 26.231 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κινείται 0,36% χαμηλότερα, στις 6.506,95 μονάδες.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 καταγράφει απώλειες 0,16% και διαμορφώνεται στις 8.565,81 μονάδες. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB σημειώνει πτώση 0,46%, στις 53.338 μονάδες.

Αντίθετα, μικρά κέρδη παρουσιάζουν οι αγορές του Λονδίνου και της Μαδρίτης:

FTSE 100: +0,05%, στις 10.726 μονάδες

+0,05%, στις 10.726 μονάδες IBEX 35: +0,08%, στις 19.997 μονάδες

Ανοδικά το πετρέλαιο

Η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιβαρύνει το κλίμα, καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για μόνιμη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Brent ενισχύεται κατά περίπου 0,6%, στα $91,41 το βαρέλι, μετά τη δήλωση του Ιράν ότι θα υιοθετήσει «πλήρως επιθετική» στρατιωτική στάση και την απόφαση της Ουάσιγκτον να αποκλείσει παράταση της προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η εξέλιξη ενισχύει τους φόβους ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των τιμών ενέργειας και σε νέα αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Κερδίζουν οι ενεργειακές μετοχές

Οι ενεργειακές εταιρείες εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, καθώς η άνοδος της τιμής του αργού βελτιώνει τις προοπτικές κερδοφορίας τους.

Ο κλαδικός δείκτης ενέργειας ενισχύεται κατά 0,6%, σε αντίθεση με τη γενικότερη πτωτική εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών.

Στον αντίποδα, ο δείκτης των μετοχών βασικών πόρων υποχωρεί κατά 1%, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των επιμέρους ευρωπαϊκών κλάδων.

Οι πιέσεις συνδέονται με την υποχώρηση της τιμής του χρυσού, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων περιορίζει την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου.

Σε πολυετή υψηλά οι αποδόσεις των ομολόγων

Πρόσθετο βάρος στις ευρωπαϊκές μετοχές ασκεί η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, οι οποίες κινούνται σε υψηλά πολλών ετών.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα ενισχύσει τον πληθωρισμό μέσω των υψηλότερων τιμών ενέργειας. Παράλληλα, εκτιμούν ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα αναγκάσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε μεγαλύτερο δανεισμό.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου πλησιάζει το υψηλότερο επίπεδο από το 2011, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου γαλλικού τίτλου κινείται σε υψηλό 16 ετών.

Οι υψηλότερες αποδόσεις αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, ενώ ασκούν πίεση στις αποτιμήσεις των μετοχών σε ένα περιβάλλον επίμονου πληθωρισμού και υψηλών επιτοκίων.

Στο επίκεντρο τα πρακτικά της Fed

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve τον Ιούλιο.

Οι αγορές αναμένουν περισσότερες ενδείξεις για τις προοπτικές της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής, τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων και τον τρόπο με τον οποίο η Fed αξιολογεί τους πληθωριστικούς κινδύνους.

Capital.gr