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Άλλη μια τραγωδία ήρθε να ταράξει τα ήρεμα νερά των κυπριακών παραλιών, αφήνοντας έναν 48χρονο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και την 7χρονη κορούλα του που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Ένα σοβαρό περιστατικό, ακολουθούμενο, ωστόσο, από καθησυχαστικές δηλώσεις αρμοδίων, και εξαγγελίες για νέες νομοθεσίες.

Από το 2020 επιτρέπεται σε οποιονδήποτε ενήλικα να ενοικιάσει jet ski χωρίς καμία απολύτως άδεια χειριστή. Αρκεί μια απλή επίδειξη ταυτότητας, μια υπογραφή σε ένα χαρτί και μια ολιγόλεπτη, προφορική ενημέρωση, από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Με λίγα λόγια, μπορεί να οδηγήσει jet ski άτομο που ενδεχομένως να μην έχει αγγίξει τιμόνι στη ζωή του.

Την ίδια ώρα προκύπτει ότι ο νέος περί Σκαφών Αναψυχής Νόμος, ο οποίος καλύπτει στα… χαρτιά τα όποια κενά, ανεβάζοντας, για παράδειγμα, την ποινή για έλλειψη αδείας από τα €85,43 στα €1.500, έχει ήδη ψηφιστεί μεν από τις αρχές του 2026, αλλά παραμένει ανενεργός!

Από τη στιγμή που η ίδια η Πολιτεία σηκώνει τα χέρια ψηλά, τότε ποιος εγγυάται την ασφάλεια των λουομένων και των οικογενειών που κατακλύζουν τις παραλίες.

Επομένως, ο νέος νόμος πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή σήμερα. Πριν θρηνήσουμε άλλα θύματα στις κυπριακές θάλασσες.

Α.Ν.