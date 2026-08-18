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Ηχηρή απουσία από τον δυτικό Ειρηνικό δημιουργεί η απόφαση των ΗΠΑ να μετακινήσουν το αεροπλανοφόρο USS George Washington από την Ιαπωνία προς τη Μέση Ανατολή, δημιουργώντας ένα προσωρινό κενό στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία. Το εν λόγω αεροπλανοφόρο ταξιδεύει δυτικότερα, προκειμένου να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln.

Η μετακίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα και άλλες δυνάμεις της περιοχής ενισχύουν και επιδεικνύουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες. Παρόλο που η απουσία αμερικανικού αεροπλανοφόρου από τον Ειρηνικό δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο, αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Μέση Ανατολή φαίνεται για ακόμη μία φορά να επηρεάζει τον σχεδιασμό της αμερικανικής στρατηγικής.

Ο απόστρατος συνταγματάρχης των Πεζοναυτών και ανώτερος σύμβουλος του Center for Strategic and International Studies, Mark Cancian, επισημαίνει ότι η Κίνα έχει στο παρελθόν αξιοποιήσει αντίστοιχα κενά στην αμερικανική παρουσία, προσεγγίζοντας περισσότερο συμμάχους και εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Ταϊβάν και η Ιαπωνία.

Παρότι μια μεγάλης κλίμακας κινεζική εισβολή δεν θεωρείται πιθανή εξέλιξη, το Πεκίνο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την απουσία του αμερικανικού αεροπλανοφόρου για να αυξήσει τη στρατιωτική του δραστηριότητα στον Ειρηνικό.

Η στρατηγική σημασία του Ειρηνικού

Η περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού έχει κομβική σημασία για τις ΗΠΑ τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Στην περιοχή βρίσκονται τουλάχιστον 66 σημαντικές αμυντικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η Ταϊβάν αποτελεί βασικό παγκόσμιο κέντρο παραγωγής ημιαγωγών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι και για την ανάπτυξη της αμερικανικής βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Το USS George Washington, που έχει ως βάση την Ιαπωνία, κατευθύνεται πλέον προς τη Μέση Ανατολή για να αναλάβει τη θέση του USS Abraham Lincoln. Το πλήρωμα του τελευταίου βρίσκεται σε ανάπτυξη εδώ και περίπου εννέα μήνες, με αναφορές να κάνουν λόγο για προβλήματα που αφορούν την ψυχική υγεία των ναυτών, αλλά και για δυσκολίες στον ανεφοδιασμό.

Ο περιορισμός του στόλου των αεροπλανοφόρων

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει συνολικά 11 αεροπλανοφόρα. Ο αριθμός αυτός επιτρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, τη συνεχή ανάπτυξη δύο αεροπλανοφόρων χωρίς να επιβαρύνονται υπερβολικά τα πληρώματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Bryan Clark, πρώην αξιωματικό υποβρυχίων και ανώτερο συνεργάτη του Hudson Institute, εάν δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα παραμείνουν στη Μέση Ανατολή για την υποστήριξη επιχειρήσεων που σχετίζονται με το Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν περίοδοι αρκετών μηνών κάθε χρόνο κατά τις οποίες η αμερικανική παρουσία αεροπλανοφόρων στον Ειρηνικό θα μηδενίζεται.

Παράλληλα, τα αεροπλανοφόρα χρειάζονται συντήρηση και επισκευές μετά από μακροχρόνιες αποστολές, γεγονός που περιορίζει περαιτέρω τη διαθεσιμότητά τους. Ο Clark εκτιμά πάντως ότι ο στόλος των 11 αεροπλανοφόρων παραμένει επαρκής για τις αμυντικές ανάγκες των ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποστολές σχεδιάζονται και διαχειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή.

Μειωμένες ασκήσεις με τη Νότια Κορέα

Η μετακίνηση του USS George Washington συμπίπτει επίσης με την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει σημαντικά τις τακτικές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, καθώς και με την προετοιμασία για επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα.

Παρότι η Ουάσινγκτον δεν έχει ανακοινώσει επίσημη αλλαγή στρατηγικής ή αποχώρηση από τον Ινδο-Ειρηνικό, ο συνδυασμός της απουσίας αεροπλανοφόρου και της μείωσης των στρατιωτικών ασκήσεων θα μπορούσε να ενισχύσει το κινεζικό επιχείρημα ότι οι αμερικανικές δεσμεύσεις ασφαλείας στην περιοχή δεν είναι δεδομένες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Anna Kelly, δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν την απαραίτητη διάταξη δυνάμεων ώστε να μπορούν να επιτύχουν οποιονδήποτε στόχο αποφασίσει ο ανώτατος διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η αμερικανική στρατιωτική ισχύς παραμένει ισχυρότερη από ποτέ.

Το μήνυμα προς τους συμμάχους

Η εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό κυρίως σε χώρες όπως η Ταϊβάν, οι Φιλιππίνες και η Ιαπωνία, οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία για την αποτροπή πιθανών απειλών στην περιοχή.

Όπως επισημαίνει ο Bryan Clark, οι χώρες αυτές ενδέχεται να παρατηρούν μια κατάσταση στην οποία η αμερικανική στρατιωτική παρουσία μειώνεται, την ώρα που η Κίνα επιδεικνύει ολοένα πιο έντονα τις δικές της δυνατότητες.

Το μεγαλύτερο ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι απαραίτητα η άμεση πιθανότητα μιας πολεμικής σύγκρουσης, αλλά το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν αμφιβολίες μεταξύ των αμερικανικών συμμάχων για το κατά πόσο η Ουάσινγκτον θα βρίσκεται πραγματικά στο πλευρό τους σε περίπτωση κρίσης.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Κίνα δεν θα χρειαστεί απαραίτητα να εμπλακεί σε πόλεμο. Εάν καταφέρει να πείσει τις γειτονικές χώρες ότι οι ΗΠΑ δεν θα είναι παρούσες όταν χρειαστεί, τότε θα μπορούσε να ενισχύσει την επιρροή της στην περιοχή χωρίς να απαιτηθεί άμεση στρατιωτική σύγκρουση.

skai.gr