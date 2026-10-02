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Σε εξέλιξη είναι έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, κατόπιν εντολής που δόθηκε από τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.

Παρούσα στην έρευνα εντός του σπιτιού είναι η μητέρα του τραγουδιστή ενώ οι αδερφές του βρίσκονται στο γραφείου του δικηγόρου, Χαράλαμπου Λυκούδη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με βούλευμα του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας είχε δώσει το «πράσινο φως» για την άρση τηλεφωνικού απορρήτου. Το σχετικό αίτημα είχε υποβάλει στο Συμβούλιο ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ και ο εισαγγελέας είχε προτείνει να υπάρξει άρση του απορρήτου.

Ο ανακριτής έχει ζητήσει την άρση απορρήτου για έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα usb. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υπέστη στις 9 Σεπτεμβρίου την ανακοπή ο τραγουδιστής.

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορουμένων γιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο.

Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε μάλιστα άρση για το μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.

Οι καταθέσεις

Υπενθυμίζεται πως εχθές (1/10) κατέθεσε στον ανακριτή η αναισθησιολόγος με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μια από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Η κατάθεση κρίνεται σημαντική καθώς από τη μια πλευρά η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη ενώ από την άλλη, μια από τις νοσηλεύτριες φέρεται να έχει καταθέσει ότι επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο αναζητώντας το αντίδοτο. Η αναισθησιολόγος, η οποία κατέθεσε προ ημερών στον ανακριτή επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από την νοσηλεύτρια.

ΚλείσιμοΗ αναισθησιολόγος, όπως λέει, δεν μίλησε με την γιατρό εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Όμως, κατέθεσε ότι την κάλεσε η νοσηλεύτρια και την ερώτηση ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη, με την ίδια να απαντά πως δεν υπάρχει.

Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα, μια ακόμα νοσηλεύτρια επαναφέρει στο πεδίο της δικαστικής έρευνας, την προτροπή να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο, κοινή γραμμή στο πλαίσιο της προανάκρισης και πριν κινηθεί η ποινική διαδικασία και ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών. «Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και θα πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή» κατέθεσε η μάρτυρας.

protothema.gr