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Νέα σύνθεση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου (ΙΣΟΚ), μετά τον διορισμό των μελών του από το Υπουργικό Συμβούλιο και την εκλογή των αξιωματούχων του κατά την πρώτη συνεδρία του νέου Συμβουλίου.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Μάριος Ιωάννου Ηλία, ενώ στη θέση του Αντιπροέδρου εξελέγη ο Πανίκος Γιωργούδης. Γενική γραμματέας είναι η Δρ Στάλω Γεωργίου και ταμίας ο Γιώργος Θουκυδίδης.

Τα υπόλοιπα μέλη είναι οι Μαριάννα Γαλίδη, Αθηνά Κυθραιώτου, Γιώργος Κ. Παπαγεωργίου, Χαρίκλεια Στρούθου και Ολύμπιος Χριστοφή. Σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση των ΔΣ από το Υπουργικό Συμβούλιο, υπάρχει προσθαφαίρεση δύο μελών.

Η νέα διοίκηση είχε εθιμοτυπική συνάντηση και με την Υφυπουργό Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, παρουσία και του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Γ. Παπαγεωργίου.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν, σύμφωνα με την ενημέρωση, θέματα κοινού ενδιαφέροντος και τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, με στόχο τη στήριξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει σε μια νέα περίοδο για το ΙΣΟΚ, με τη διοίκηση να δηλώνει ότι θα επικεντρωθεί στη συνεργασία και στην προώθηση των στόχων του Ιδρύματος.

Η νέα σύνθεση του ΔΣ: