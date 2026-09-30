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Χωρίς απόφαση ολοκληρώθηκε και η δεύτερη απόπειρα του Υπουργικού Συμβουλίου να εξετάσει την πρόταση για παραχώρηση του Θεάτρου Ριάλτο στον Δήμο Λεμεσού.

Η πρόταση προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά την εκμίσθωση του Ριάλτο στον Δήμο Λεμεσού, ο οποίος προτίθεται να αναλάβει το 50% των λειτουργικών εξόδων για μεταβατική περίοδο τριών ετών. Ο Δήμος έχει ήδη εκφράσει τη θέση ότι το θέατρο θα πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία του και το υφιστάμενο μοντέλο διοίκησής του.

Η πρόταση, η οποία βρισκόταν στην ατζέντα του ΥΣ, αποσύρθηκε προσωρινά προκειμένου να εξεταστούν ευρύτερα οι οικονομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα ζήτησε περισσότερο χρόνο για να μελετήσει συνολικά το ζήτημα, περιλαμβανομένων των συνεπειών που θα είχε η αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας του Ριάλτο για τους κρατικούς πολιτιστικούς θεσμούς που σήμερα στηρίζονται ή εξυπηρετούνται μέσω του θεάτρου, καθώς και το ενδεχόμενο αύξησης του κόστους εάν υπηρεσίες που σήμερα παρέχονται μέσω του υφιστάμενου σχήματος θα πρέπει πλέον να εξασφαλίζονται με αγορά υπηρεσιών.

Το θέμα είχε επιχειρηθεί να συζητηθεί και σε προηγούμενη συνεδρίαση του Υπουργικού, χωρίς τελικά να εξεταστεί. Σήμερα επανήλθε στην ημερήσια διάταξη, όμως η συζήτηση μετατέθηκε εκ νέου.

Το ζήτημα τέθηκε σήμερα και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, μετά από επίμονες ερωτήσεις του βουλευτή του ΔΗΣΥ Λεμεσού Μιχάλη Κουνούνη, που επεσήμανε ότι οι φορείς της πόλης θεωρούν το Ριάλτο «πετράδι» της Λεμεσού και αναμένουν τη μεταφορά της διαχείρισης και του ακινήτου στον Δήμο.

Ο βουλευτής απηύθυνε, μάλιστα, ερώτημα προς τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Παπαγεωργίου, ζητώντας να πληροφορηθεί για ποιο λόγο ο ίδιος εμφανίζεται πλέον να διαφωνεί με την προοπτική παραχώρησης του θεάτρου στον Δήμο, ενώ προηγουμένως υπήρχε θετική στάση απέναντι σ’ αυτή την προοπτική.

Από κυβερνητικής πλευράς διαβεβαιώνουν, πάντως, ότι το σημερινό αίτημα για αναβολή και ευρύτερη μελέτη του ζητήματος ήταν επιλογή της ίδιας της Υφυπουργού, που δεν είχε προλάβει στο προηγούμενο διάστημα να δει την υπόθεση.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής τέθηκε παράλληλα και το ζήτημα της χρηματοδότησης του Ριάλτο.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συνδέεται με το ευρύτερο ερώτημα του τρόπου με τον οποίο το κράτος θα συνεχίσει να στηρίζει πολιτιστικούς θεσμούς που σήμερα χρηματοδοτεί ή διαχειρίζεται, αλλά και με το ενδεχόμενο η μεταβολή του καθεστώτος του Ριάλτο να επηρεάσει το κόστος λειτουργίας και τις σχέσεις εργασίας και συνεργασιών του θεάτρου.

Η πρόταση για το Ριάλτο αναμένεται να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μέχρι τότε, παραμένει ανοικτό όχι μόνο το ερώτημα αν θα μεταφερθεί η διαχείριση στον Δήμο Λεμεσού, αλλά και ποιο ακριβώς οικονομικό και θεσμικό μοντέλο θα συνοδεύσει μια τέτοια αλλαγή.