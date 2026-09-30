Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Καθοριστική αποδείχθηκε μια απρόσμενη συγκυρία στην πτήση FZ1073 της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όπου η ένταση που εκδηλώθηκε μέσα στο πιλοτήριο παραλίγο να οδηγήσει σε τραγωδία. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά τέσσερις πιλότοι, γεγονός που απέκτησε κρίσιμη σημασία στην εξέλιξη του περιστατικού.

Πέρα από τους δύο του πληρώματος, οι οποίοι ήταν και πρωταγωνιστές του επεισοδίου, άλλοι δύο ήταν επιβάτες.

Η Jerusalem Post αποκαλύπτει ότι οι δύο πιλότοι που ήταν μεταξύ των επιβατών είχαν τοποθετηθεί στην πτήση επειδή μια πιθανή αλλαγή πορείας θα μπορούσε να παρατείνει το ταξίδι οπότε το αρχικό πλήρωμα θα έπρεπε να εργαστεί πέρα από τις επιτρεπόμενες ώρες υπηρεσίας.

«Αν συνέβαινε κάτι πάνω από το Κουβέιτ και σου έλεγαν να αλλάξεις πορεία, τότε προσθέτεις μία ή δύο επιπλέον ώρες στην πτήση», εξήγησε πηγή με γνώση του ζητήματος.

Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL September 30, 2026

Η παρουσία τους, συνεχίζει η ισραηλινή εφημερίδα, δεν είχε καμία σχέση με οποιαδήποτε προειδοποίηση ασφαλείας.

Αυτή η απόφαση ρουτίνας αποδείχτηκε κρίσιμης σημασίας.

Εξαιτίας της συμπλοκής, το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος μέσα σε ελάχιστα λεπτά πριν σταθεροποιηθεί και πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Η εικόνα που έχουμε ως τώρα δείχνει ότι ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, προτού παρέμβουν οι επιβάτες και το πλήρωμα.

Το αεροσκάφος μετέδωσε τον κωδικό 7700 για έκτακτη ανάγκη και μετά τον κωδικό 7500 για παράνομη παρέμβαση, προκαλώντας αρχικά φόβους για αεροπειρατεία. Παράλληλα, ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν εσπευσμένα για κάθε ενδεχόμενο.

Ισραηλινός επιβάτης που βοήθησε στην αντιμετώπιση του περιστατικού δήλωσε στην Jerusalem Post ότι οι επιβάτες που κάθονταν κοντά στο μπροστινό μέρος έσπευσαν προς το πιλοτήριο μόλις ξεκίνησε η επίθεση και το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος πέφτοντας σχεδόν κατακόρυφα.

Σύμφωνα με τον επιβάτη, ένας από τους πιλότους που ήταν επιβάτες έφτασε στο πιλοτήριο και ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους, ενώ ο δεύτερος φαινόταν αρχικά να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι το Boeing 737 έπεσε σχεδόν 14.000 πόδια σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πριν μεταδοθεί το πρώτο σήμα έκτακτης ανάγκης. Το αεροσκάφος τελικά άλλαξε πορεία προς το Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου συνελήφθη ο ύποπτος δράστης.

protothema.gr