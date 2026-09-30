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Στιγμές έντονης συγκίνησης και ανακούφισης εκτυλίχθηκαν μετά την περιπετειώδη προσγείωση της πτήσης της Flydubai στη Σαουδική Αραβία, την ώρα που βίντεο από όσα συνέβησαν μέσα στην καμπίνα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Οι Ισραηλινοί επιβάτες άρχισαν να τραγουδούν το εβραϊκό τραγούδι πίστης «Od Avinu Chai» -«Ο Πατέρας μας ακόμη ζει».

Επιβάτης, λίγα λεπτά μετά τη συμπλοκή στο αεροπλάνο: «Έγινε αεροπειρατεία, έχουμε εξουδετερώσει τους τρομοκράτες, χρειαζόμαστε βοήθεια»

Σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε λίγα λεπτά μετά τη συμπλοκή στο αεροπλάνο της Flydubai, ένας επιβάτης με αίμα στο πρόσωπό του λέει στην κάμερα: «Βρισκόμαστε εδώ κατά τη διάρκεια αεροπειρατείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξουδετερώσει τους τρομοκράτες και πλησιάζουμε για προσγείωση. Όποιος με ακούει, χρειαζόμαστε βοήθεια».

«Προσγειωνόμαστε στο Ταμπούκ, προφανώς στη Σαουδική Αραβία. Μια άγνωστη, ξένη περιοχή. Στο αεροπλάνο, όλοι είναι σώοι και αβλαβείς, εκτός από τον έναν πιλότο. Χρειαζόμαστε βοήθεια».

Το αεροσκάφος εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν συμπλοκή των πιλότων προκάλεσε συναγερμό και την εκτροπή της πτήσης. Τελικά, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, με όλους τους επιβάτες ασφαλείς.

Footage from the Flydubai emergency landing in Tabuk shows Israeli passengers singing "Od Avinu Chai" ("Our Father Still Lives”, a Jewish song of faith/survival) after landing safely. pic.twitter.com/d1LCZ4389L — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026

Το τραγούδι μετά την προσγείωση στη Σ. Αραβία

Τα πλάνα από το εσωτερικό του αεροσκάφους αποτυπώνουν την ανακούφιση των επιβατών μετά την ασφαλή προσγείωση. Άνθρωποι που είχαν περάσει στιγμές αγωνίας κατά τη διάρκεια της πτήσης τραγούδησαν μαζί το «Od Avinu Chai», ένα τραγούδι που συνδέεται με την εβραϊκή πίστη.

Η εικόνα ήρθε λίγη ώρα μετά τον φόβο ότι το αεροσκάφος μπορεί να αντιμετώπιζε περιστατικό αεροπειρατείας. Το αεροσκάφος είχε εκπέμψει σήματα έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και κωδικό που χρησιμοποιείται για πιθανή παράνομη επέμβαση ή αεροπειρατεία, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στο Ισραήλ, καθώς και την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών.

המוקד: מקורקע עם זנב שבור: תיעוד המטוס בשדה התעופה בסעודיה pic.twitter.com/fPbp2yzfQ8 — חדשות המוקד (@hamoked_il) September 30, 2026

Φωτογραφίες του αεροσκάφους της Flydubai μετά την προσγείωσή του στη Σαουδική Αραβία δείχνουν ότι το πηδάλιο κλίσης του αεροσκάφους, στο πίσω μέρος της ουράς, έχει σπάσει.

Αυτό ενδέχεται να οφείλεται σε ισχυρές ριπές που προκλήθηκαν από απότομες κινήσεις. Το αεροπλάνο φέρεται κάποια στιγμή να έκανε βουτιά 15.000 ποδιών σε ένα λεπτό.

Ο ένας πιλότος πήγε να ρίξει το αεροπλάνο

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το περιστατικό συνδέεται με βίαιη συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στο πιλοτήριο. Μέχρι στιγμής, τα ισραηλινά ΜΜΕ έχουν αναφέρει ότι ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον κυβερνήτη του προτού τελικά ακινητοποιηθεί με τη συνδρομή επιβατών.

«Απ’ ό,τι κατάλαβα, ο πιλότος προσπάθησε να αυτοκτονήσει μαζί μας», είπε ένας επιβάτης. «Μερικοί από τους επιβάτες βοήθησαν τον άλλο πιλότο να τον συγκρατήσει μέχρι να προσγειώσουν το αεροπλάνο», είπε επιβάτης στην Jerusalem Post.

Σύμφωνα με τον επιβάτη, η ομάδα κατάφερε να απομακρύνει τον δράστη από το πιλοτήριο και να βάλει δύο άλλους πιλότους που επέβαιναν μέσα. Ο ένας ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Ο επιβάτης είπε ότι ο πιλότος που είχε μαχαιρωθεί βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και ανέφερε ότι ένας οδοντίατρος που επέβαινε στο αεροσκάφος τον περιέθαλψε και του έσωσε τη ζωή.

Η Μοσάντ ηγείται της έρευνας

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Channel 12 και το Ynet, μεταδίδουν ότι εξετάζεται πλέον και το ενδεχόμενο το περιστατικό να είχε χαρακτηριστικά τρομοκρατικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστικό συμπέρασμα.

Παράλληλα, εβραϊκά Μέσα μεταδίδουν ότι ο υπό έρευνα συγκυβερνήτης, ο οποίος φέρεται να κατάγεται από το Ομάν, ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές. Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη, υπήκοο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και να επιχείρησε να οδηγήσει το αεροσκάφος σε συντριβή.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η Μοσάντ ηγείται της έρευνας για το περιστατικό με την πτήση της Flydubai, με τη συνδρομή της Σιν Μπετ, και έχει αποφασιστεί ότι οι επιβάτες θα ανακριθούν κατά την άφιξή τους στο Ισραήλ.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων ώστε ένα αεροσκάφος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας να αναχωρήσει για τη Σαουδική Αραβία, καθώς το Ισραήλ δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το βασίλειο.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Στο Ισραήλ βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διαβουλεύσεις για τα αίτια του περιστατικού, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο πιλοτήριο.

Η Flydubai έχει επιβεβαιώσει ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς, δηλώνοντας ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: iefimerida.gr