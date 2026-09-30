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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την πτήση-θρίλερ της Flydubai, η οποία πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από σοβαρό επεισόδιο και μαχαίρωμα μέσα στο πιλοτήριο.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της προσγείωσης του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ταμπούκ, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια, εμφανώς ανακουφισμένοι μετά τις δραματικές στιγμές που είχαν προηγηθεί.

Η πτήση FZ1073, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ, είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου που προκάλεσε συναγερμό, με τις αρχές του Ισραήλ να εξετάζουν αρχικά ακόμη και το ενδεχόμενο αεροπειρατείας.

«Μέλος του πληρώματος προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο»

Μία από τις επιβάτισσες της πτήσης, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 12, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος στο πιλοτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες.

🚨✈️🇦🇪🇮🇱 Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a déclenché le code d’urgence signalant un possible détournement alors qu’il transportait environ 180 passagers.



L’appareil a été dérouté vers l’Arabie saoudite. pic.twitter.com/JCAcaidYT0 — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) September 30, 2026

Η γυναίκα, η οποία αναφέρθηκε ως Μεϊτάλ, δήλωσε ότι ο σύζυγός της συμμετείχε στην ακινητοποίηση του άνδρα. «Κάποιος φώναξε “μαχαίρωμα” και ο σύζυγός μου κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου και μαζί με άλλους Ισραηλινούς εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε.

«Υπήρχαν μαχαιριές και πολύ αίμα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες βρίσκονταν ακόμη σε κατάσταση σοκ. «Είμαστε πολύ φορτισμένοι και υπό τεράστια πίεση. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω», είπε.

אחד הנוסעים על רגעי הדרמה: "יש פצוע קשה, המחבל קשור"; המוסד מנהל את האירוע בשיתוף שב"כ@Itsik_zuarets pic.twitter.com/iyh64lgLfy September 30, 2026

Ένας ακόμη επιβάτης εμφανίζεται σε βίντεο που έστειλε στην οικογένειά του να κάνει λόγο για «τρομοκράτη» που προσπάθησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όπως ανέφερε, συμμετείχε στην ακινητοποίησή του, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας είχε δεθεί.

Δεύτερη ομάδα πιλότων φέρεται να έσωσε την κατάσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες του Channel 12, στο αεροσκάφος υπήρχε και δεύτερη ομάδα πιλότων, οι οποίοι ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα.

Όπως μετέδωσε το ισραηλινό μέσο, οι συγκεκριμένοι πιλότοι φέρεται να συνέβαλαν στην αποτροπή της προσπάθειας ενός από τους πιλότους να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

WATCH: Terrifying footage of the incident, recorded from a passenger window aboard the aircraft flydubai.



– Yedioth Ahronot News. https://t.co/Y4Fp7vUirI pic.twitter.com/ySOKQzuz3l — Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2026

Τη συγκεκριμένη πληροφορία έδωσαν και η μητέρα ενός επιβάτη, σε δηλώσεις που έκανε από το Μπεν Γκουριόν.

❗📹 ‘Two Other Pilots Took Control’: Passenger’s Mother Recounts Flydubai Mid-Air Scare



"He took a knife and tried to kill the pilot," recounted a passenger's mother, adding that her daughter heard screams and calls for help before the plane began to lose control.



Israeli… https://t.co/4shM811Qnl pic.twitter.com/OsLwlfCd8W — RT_India (@RT_India_news) September 30, 2026

Ισραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δήλωσε ότι αν δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο οι συγκεκριμένοι πιλότοι, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε επίθεση αντίστοιχη με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ή στην ομηρία του Έντεμπε το 1976. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Walla, ο πιλότος που βρίσκεται υπό έρευνα είναι υπήκοος του Ομάν.

Την ίδια στιγμή, φωτογραφίες που κυκλοφορούν μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία, φανερώνουν πως έχει υποστεί ζημιές στο ουραίο τμήμα από την απότομη κάθοδό του, όσο βρισκόταν εν πτήσει. Σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων πτήσης, το αεροσκάφος έκανε «βουτιά» περίπου 4.360 μέτρων σε 37 δευτερόλεπτα.

Footage shows flydubai aircraft grounded in Saudi Arabia pic.twitter.com/fJYziNIW3m — Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2026

Το Ισραήλ εξετάζει την επιστροφή των επιβατών

Μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επιστροφής των επιβατών στο Ισραήλ.

Η Flydubai έχει ανακοινώσει ότι θα στείλει νέο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ταμπούκ για να παραλάβει τους επιβάτες και να συνεχίσει το ταξίδι προς το Τελ Αβίβ.

Ωστόσο, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, η Ιερουσαλήμ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει δικό της πολιτικό ή στρατιωτικό αεροσκάφος για την επιστροφή των Ισραηλινών επιβατών.

Οι έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλοτήριο συνεχίζονται, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη την τελική εκδοχή για τα αίτια του επεισοδίου.

protothema.gr