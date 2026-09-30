Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η ολλανδική κυβέρνηση σχεδιάζει να εισαγάγει φόρο στα πραγματοποιημένα επενδυτικά κέρδη από το 2028, καλύπτοντας μετοχές, ομόλογα και δικαιώματα προαίρεσης (options). Η πρόταση εντάσσεται στην αναμόρφωση της φορολόγησης του πλούτου και συνοδεύεται από μείωση του αφορολόγητου εισοδήματος από αποταμιεύσεις και επενδύσεις στα €1.000.

Σε επιστολή τους προς τη Βουλή, ο πρωθυπουργός Ρομπ Γιέτεν και ο υπουργός Οικονομικών Έλκο Χάινεν αναφέρουν ότι επιλέγουν την ταχύτερη διαδικασία ώστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πλούτου να υπαχθεί στο νέο καθεστώς.

Φορολόγηση όταν πραγματοποιούνται τα κέρδη

Με το προτεινόμενο σύστημα, τα επενδυτικά κέρδη θα φορολογούνται όταν πραγματοποιούνται, αντί να υπολογίζεται φόρος επί υποθετικών αποδόσεων ή μη πραγματοποιημένων αυξήσεων της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η αλλαγή θα τερματίσει μια παρατεταμένη περίοδο νομικών αντιπαραθέσεων και αβεβαιότητας γύρω από τη φορολόγηση του πλούτου και θα ενισχύσει το επενδυτικό περιβάλλον.

Σταδιακή εφαρμογή έως το 2030

Η πρόταση προβλέπει την κάλυψη περίπου του 90% των χρηματοοικονομικών επενδύσεων από το 2028, μεταξύ των οποίων μετοχές, ομόλογα και options. Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία προβλέπεται να ενταχθούν δύο χρόνια αργότερα, το 2030.

Για τη χρηματοδότηση της μετάβασης, σχεδιάζεται από το 2028 η μείωση του αφορολόγητου εισοδήματος από αποταμιεύσεις και επενδύσεις στα €1.000.

Η προτεινόμενη τροπολογία χρειάζεται την έγκριση της Γερουσίας έως το τέλος του έτους.

Πηγή: Capital.gr