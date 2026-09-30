Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Εμμένουν στις θέσεις τους Κυβέρνηση και Γενικός Εισαγγελέας σχετικά με τις μεγάλες αλλαγές στη Νομική Υπηρεσία που αφορούν το διττό ρόλο του νομικού συμβούλου του κράτους και του δημόσιου κατήγορου καθώς και το ανέλεγκτο των αποφάσεών του.

Ένα χρόνο μετά την πρώτη συζήτηση των 41 νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου στην Επιτροπή Νομικών, υπουργός Δικαιοσύνης και Γενικός Εισαγγελέας δεν κάνουν βήμα πίσω από τις ως τώρα τοποθετήσεις τους. Ο Κώστας Φυτιρής τοποθετούμενος σήμερα στην Επιτροπή τόνισε ότι «παρά τις όποιες επιφυλάξεις του Γενικού Εισαγγελέα, η Κυβέρνηση προχωρεί με την υλοποίηση του αμετάθετου στόχου της για εκσυγχρονισμό της Νομικής Υπηρεσίας».

Παρατήρησε ότι παραμένουν απόλυτα σεβαστές οι θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα, τις οποίες δεν μπορεί η εκτελεστική εξουσία να παραβλέψει, γι’ αυτό και «θα επιδιώξουμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, προκειμένου, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και νομολογία να πραγματοποιηθεί προληπτικός έλεγχος στα νομοσχέδια».

Στον αντίποδα ο Γιώργος Σαββίδης (τα νομοσχέδια δεν επηρεάζουν τη θητεία του) εμμένει στις σοβαρές επιφυλάξεις του για την αντισυνταγματικότητα των μεταρρυθμίσεων και ειδικά για τον διαχωρισμό των εξουσιών του, που συμπαρασύρουν και τη δημιουργία της νέας Υπηρεσίας του Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου.

«Διατηρώ σοβαρότατες αμφιβολίες και επιφυλάξεις επί των τροποποιήσεων. Ως Γενικός Εισαγγελέας και ως προασπιστής της νομιμότητας, θεωρώ καθήκον μου να επισημάνω τους κινδύνους που θα προκύψουν», ανέφερε ο κ. Σαββίδης. Επανέλαβε πως χρειάζεται φειδώ για να μην μπούμε σε περιπέτειες και τόνισε πως η τελική απόφαση είναι στη Βουλή. «Όλοι αναγνωρίζουμε ότι τελικός κριτής είναι το Ανώτατο Δικαστήριο», τόνισε.

Ο ίδιος επανέλαβε πως οι αλλαγές επηρεάζουν ακόμη και αυτό το κυπριακό πρόβλημα λόγω της δικοινοτικότητας του Συντάγματος και διερωτήθηκε πώς γίνεται να επικαλούμαστε το δίκαιο της ανάγκης για να λειτουργήσει το κράτος και την ίδια ώρα να γίνεται η ίδια επίκληση χωρίς να δικαιολογείται.

Από την άλλη, οι δικηγόροι τάσσονται υπέρ των αλλαγών αλλά με τρόπο που να μην συγκρούονται με το Σύνταγμα, ενώ προκύπτει και πρακτικό ζήτημα όσον αφορά στη δημιουργία νέας Υπηρεσίας, αυτής του Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου, αφού το προσωπικό αυτή τη στιγμή ανήκει στη δημόσια υπηρεσία, ενώ αν προχωρήσει το νομοσχέδιο θα αποχωρήσουν. Όπως αναφέρθηκε από το Κλαδικό Συμβούλιο, υπάρχουν ενστάσεις, δεν υπήρξε ενημέρωση και γι’ αυτό θ’ ανοίξει διάλογος με την ΠΑΣΥΔΥ. Ζητήματα εγείρονται και από την ΕΔΥ, αφού οι προαγωγές και προσλήψεις θα γίνονται από το Εισαγγελικό Συμβούλιο.

Βουλευτές ζήτησαν όπως διεξαχθεί διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους από τις αλλαγές που επιχειρούνται ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα. Ερωτηματικό πάντως, παραμένει το κατά πόσο στην περίπτωση ψήφισης των νομοσχεδίων, κριθεί η συνταγματικότητά τους πριν την εφαρμογή τους από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Ουδείς γνωρίζει ποιος πρέπει να προσφύγει, αφού ο Πρόεδρος και η Βουλή συμφωνούν εν πολλοίς με τα νομοσχέδια. Οπόταν μπορεί μόνο να υπάρξει προσφυγή από πολίτη. Σε αυτό το ενδεχόμενο θα υπάρξουν αλυσιδωτές επιπτώσεις.

Το θέμα παραμένει ανοικτό προς συζήτηση στην Επιτροπή χωρίς ορίζοντα ξεκαθαρίσματος.